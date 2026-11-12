Emisarios estadounidenses llegan a Moscú para reunirse con Putin

El comisionado del Kremlin para la cooperación económica internacional y las inversiones, Kiril Dmítriev, dio la bienvenida a Witkoff y Kushner

Los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron hoy a Moscú, para abordar con el presidente ruso, Vladimir Putin, los resultados de las conversaciones a tres bandas de Abu Dabi.

Un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea estadounidense, procedente de Abu Dabi, aterrizó en el aeropuerto internacional Vnúkovo de Moscú, donde el comisionado del Kremlin para la cooperación económica internacional y las inversiones, Kiril Dmítriev, dio la bienvenida a Witkoff y Kushner, destacó este jueves la prensa rusa.

La víspera, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov dijo que Putin se reuniría con los emisarios de la Casa Blanca en la primera mitad del día para abordar lo tratado en el diálogo realizado entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania que tuvo lugar el 10 y el 11 de noviembre en la capital emiratí.

Después de su estancia en Moscú, los enviados estadounidenses planean reunirse en Dublín con el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski.

Para Witkoff es la décima visita a Rusia desde que llegó a Moscú por primera vez en febrero de 2025; para Kushner, es el tercer viaje a Rusia desde diciembre de 2025.

Su anterior reunión con el presidente Putin tuvo lugar en San Petersburgo, en octubre pasado. En aquella ocasión, Kushner participó de forma telemática.

El martes y el miércoles, ambos emisarios estadounidenses participaron en las conversaciones entre las delegaciones de Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dabi.

El asesor presidencial y jefe del equipo negociador ruso, Vladimir Medinski, afirmó que la arquitectura de la seguridad europea fue el tema central del encuentro.

También señaló que las partes acordaron un intercambio de prisioneros a gran escala entre Rusia y Ucrania, cuyos detalles se anunciarán próximamente.