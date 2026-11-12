Papa León XIX en Perú: Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente

Tras sus históricas visitas a Uruguay y Argentina, el sumo pontífice ha iniciado este miércoles en Perú la etapa más larga de su gira sudamericana

El papa León XIV observa una representación artística este miércoles, en el Gran Teatro Nacional San Borja en Lima, antes de dar su primer discurso en Perú. (Foto: EFE)

El papa León XIV dedicó una parte de su primer discurso en Perú, este miércoles en el Teatro Nacional de Lima, a sus profundos vínculos con el país andino.

“Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, dijo en una intervención en la que destacó que el trabajo por el bien de los demás se concreta en el servicio público, que empieza por escuchar.

“Me alegra profundamente volver al Perú”, dijo al inicio, luego de ser recibido por el público que coreaba “el papa es de Perú”. Tras recordar que su historia con esa nación “comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo», contó que como misionero allí compartió la vida de su gente, “escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe”.

“Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y, por supuesto, algún buen ceviche, y me hicieron sentir uno de los suyos”, dijo y relató que, cuando en 2015 recibió la nacionalidad peruana, ese acto “manifestó un vínculo que este pueblo había ido tejiendo en mi vida desde mucho antes”.

“Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes (…) Si fuera concedido recorrer esos años nuevamente, volvería a hacerlo con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades”, añadió.

Papa León XIV: servir a los demás y escuchar

“Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo para su bien”, dijo León XIV este miércoles en el Teatro Nacional de Lima, donde pronunció su primer discurso en el país ante autoridades, entre las que estaba la presidenta Keiko Fujimori.

El papa señaló que “esa solicitud por el bien de los demás se concretiza de modo admirable en el servicio público” y “que precisa comenzar por escuchar a las personas”.

Abordando uno de los temas en que ha incidido en esta gira sudamericana, afirmó que “en un país donde se hablan tantas lenguas, escuchar exige también procurar que todos puedan hacerse entender”.

“Quienes acuden a las instituciones esperan ser escuchados, comprender las decisiones que los afectan y encontrar a alguien a quien puedan dirigirse con confianza”, dijo el santo padre a las autoridades presentes.

“La vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país”, dijo.

Seguridad y trabajo digno

León XIV sostuvo que “salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad son aspiraciones sencillas; nadie debería verse privado de ellas”. Agregó que “sostener dignamente a la propia familia es también parte de esa paz cotidiana”.

“Pienso en quienes cultivan la tierra, en los pescadores que salen al mar, en los pequeños comerciantes y en quienes sostienen la actividad de las ciudades. Cada uno de esos trabajos contribuye a la vida de la nación y merece ser reconocido en su dignidad”, apuntó.

También subrayó la necesidad de “una atención médica oportuna” y del apoyo a los ancianos, “facilitándoles servicios de salud accesibles y fortaleciendo la medicina preventiva”.

El obispo de Roma dedicó palabras a rendir homenaje a las mujeres peruanas, “que han sostenido comedores populares y ollas comunes, y que, desde sus profesiones y responsabilidades públicas, contribuyen al bien del país”.

“Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”, dijo.

En medio de las alertas por un intenso fenómeno El Niño, pidió mayor prevención y medidas para “anticipar los riesgos” y “proteger mejor a la población. Aun reconociendo el valor de la tecnología en ese empeño”, señaló que deben existir “garantías jurídicas adecuadas para prevenir posibles abusos y proteger a las personas frente a sus consecuencias”.

“La protección del medio ambiente y el uso responsable de las nuevas tecnologías requieren también la colaboración entre países” dijo y remarcó “la necesidad de diálogo y cooperación en la región, desde la protección del medio ambiente hasta los movimientos migratorios”.

Ante las guerras y tensiones que afligen a tantos pueblos, instó a “una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos que protejan la vida y la dignidad de las personas”.

El programa del papa en Perú

Tras sus históricas visitas a Uruguay y Argentina, el sumo pontífice ha iniciado este miércoles en Perú la etapa más larga de su gira sudamericana. En un programa de seis días, estará en las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, y recorrerá distintos lugares de su antigua diócesis, en la que fue obispo durante ocho años, entre 2015 y 2023.

Esta visita es un regreso del papa estadounidense a su país adoptivo, donde vivió más de 20 años, desde sus inicios como misionero hasta convertirse en obispo e incluso nacionalizarse peruano. Es, de hecho, la tercera de un santo padre al país andino, luego de las del polaco Juan Pablo II (1985) y el argentino Francisco (2018), pero la primera de un pontífice con nacionalidad peruana.

En 1986, el entonces cardenal Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, viajó a Perú para recibir un doctorado honoris causa de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Este miércoles, luego de su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez procedente de Buenos Aires, León XIV ingresó en el papamóvil a las calles del centro histórico de Lima y se reunió con la presidenta Keiko Fujimori, además de sostener una breve audiencia con su gabinete ministerial, antes de ir al Gran Teatro Nacional para su primer discurso en el país andino.

En el trayecto desde el aeropuerto hasta las calles del centro histórico, el sumo pontífice fue recibido por miles de personas con cánticos, globos amarillos y blancos, y letreros que le daban la bienvenida al país. El papa se trasladó con la ventanilla baja y saludando con la mano a los peruanos.

“El papa es peruano”, “Viva el papa León XIV” y “Se siente, se siente, el papa está presente”, fueron algunos de los cánticos que llenaban las calles, llenas de vendedores ambulantes ofreciendo camisetas, muñecos y pósteres con el rostro del sumo pontífice.

Su estancia en Perú se extenderá hasta el lunes 16. Este jueves, se reunirá con distintos colectivos de la sociedad peruana en la plaza mayor de Lima, un acto donde se espera que dé su mensaje más político para el país, aunque no estarán como interlocutores algunos grupos previstos inicialmente, como representantes de la violencia estatal en distintos periodos de la historia reciente.