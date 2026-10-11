Empresa Cárnica de Sancti Spíritus abre su primera tienda de venta minorista en moneda nacional (+fotos)

La nueva instalación está amparada en las facultades que, como parte de las transformaciones económicas, se le conceden al sector empresarial

A fin de evitar el accionar de revendedores y garantizar la satisfacción a mayor cantidad de personas, se establece la regulación de la venta. (Footos: Elsa Ramos/ Escambray)

Con una variada oferta y a precios módicos en moneda nacional, la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus abrió este fin de semana su primera tienda de venta minorista, como una concreción práctica de las trasformaciones económico-sociales que aplica el país con impacto directo en la alimentación de la gente.

En las cercanías de la sede de la empresa, los consumidores atestiguan la apertura. Para el primer cliente beneficiado, “poder adquirir un producto a un precio más módico es una idea estupenda, dadas las necesidades y carencias que tiene la población”, mientras una jubilada considera que “los precios son más asequibles que en otros lugares, representa mucho para nosotros, los jubilados, de escasos salarios y pensiones. En lugar de uno puedo comprar dos productos y ya voy planificada para la semana”.

La apertura de la primera tienda de venta minorista de la Empresa Cárnica está refrendada en las facultades que a partir de las transformaciones económicas se le conceden al sector empresarial. Así lo expone Lianet González, directora adjunta de la entidad.

“Es un sueño que siempre se ha tenido por parte de la dirección de la empresa y había sido difícil lograrlo, porque no estaba en nuestro objeto social. A partir de de la aplicación de la 176 transformaciones y las nuevas legislaciones aprobadas, ya surge la posibilidad de que la empresa estatal pueda tener sus propias tiendas minoristas y sus autorizaciones comerciales minoristas. Así sacamos las pertinentes autorizaciones comerciales, las de higiene, sanitarias y se habilitó el local”.

“En moneda nacional se están comercializando todos los subproductos y aprovechamientos comestibles de red que en su momento se utilizaban como insumo en la elaboración de carnes en conserva y lo estamos haciendo como venta directa; al acortarse la cadena de venta y comercialización que llega al cliente final, los precios son más económicos, más favorables para la población”, explica.

Expuso que la idea es incorporar poco a poco embutidos tradicionales y, como algo novedoso, se va a incorporar la venta de productos alimenticios para mascotas, también con precios muy económicos.

“Todo con pago en línea, que es una de de las exigencias y de las transformaciones que necesitamos en la sociedad”.

A fin de evitar el accionar de revendedores y garantizar la satisfacción a mayor cantidad de personas, se establece la regulación de la venta.

“Establecimos de momento una regulación de hasta dos unidades de cada tipo de productos para que todas las personas puedan acceder a la mayor cantidad y variedad posible. Vamos a estar abiertos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y los sábados se van a destinar para la venta a los trabajadores de la entidad”.

“Aquí se logran dos propósitos ­─argumenta Donis Gómez Salas, director de la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus─. Uno: le llega un producto con calidad, oportunidad y pertinencia al pueblo de manera directa, bien sellado, en formato pequeño y con unos precios nobles, no abusivos. Y dos: necesitamos como empresarios captar un nivel de ingresos que se hace efectivo en muy poco tiempo, al otro día o al otro, por transferencia o pago en línea, y ahí estamos aplicando algo a lo que nos está llamando el país para ayudar al sector más vulnerable, al pueblo”.

También expone que se tratan de aprovechar surtidos que antes no llegaban directamente a la población.

“Después que se acopia de ganado vacuno y se aprovecha la carne, que es el 29, el 30 o el 31 por ciento, queda la carne de primera, de segunda, de piso, etc, queda toda la ternilla, el hueso rojo y otros subproductos que son muy difíciles de comercializar, sobre todo con la ternilla calada a partir de una práctica común en los cárnicos. Aquí hemos decidido una práctica mejor, presentando esa ternilla en corte de a 2 kg, sellado y retractilado y tendría entre 850 a 900 pesos un paquete de 2 kg sin calar. O sea, que son productos que generamos normalmente en nuestros procesos productivos y que se comercializaban a través de una red de comercio, gastronomía y no siempre se vendía de una manera directa a la población. Todo esto lo estaremos monitoreando e iremos mejorando, pues no somos comerciantes, es una empresa que generalmente todo lo que hace es servicio mayorista”.

Además de esta tienda minorista, la empresa abrió otras tiendas de venta en divisas como parte de su esquema de venta en esa moneda. Lianet González, directora adjunta de la entidad lo expone.

“Hoy abrimos la tienda de venta online en la ciudad de Sancti Spíritus luego de que hace casi dos años teníamos una habilitada en Trinidad. Estas sí son en USD con pago desde el exterior y se benefician la población aquí en Cuba, por supuesto, que son a quienes se les entrega el producto que le compra su familiar desde el exterior”.

Expuso que se trabaja, junto a Cimex, en la apertura de otras tres tiendas para la venta minorista de productos cárnicos, una en la cabecera provincial en el conocido Mercado Garaita, la tienda La Amistad en Trinidad y El Álamo en Cabaiguán. “Todos en USD y quizás también se inserten otros productos lácteos, de EMBER, la alimentaria”.

La propia fuente expone cómo es posible hacer sostenible estas ofertas: “Realizamos muchas gestiones y estrategias, primero para el acopio de ganado. Esa es nuestra materia prima básica y a partir del sacrificio del ganado vacuno siempre vamos a tener estos surtidos y aprovechamientos comestibles de la res. Y de la misma forma, a través de las producciones cooperadas que se realizan con las formas de gestiones estatales y no estatales”.