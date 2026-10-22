Sancti Spíritus: Empresa Cárnica avanza en implementación de transformaciones

En reciente intercambio con otras entidades de la rama agroalimentaria del país, se evaluó la marcha en la aplicación de las medidas vigentes

La experiencia de la industria cárnica espirituana es referente para otras entidades. (Foto: Facebook)

La entrada en vigor de las nuevas transformaciones económicas aprobadas para el sector empresarial del país acaparó la atención de los asistentes al intercambio desarrollado en la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus, que contó con la presencia de directores de entidades subordinadas a la rama agroalimentaria de varios territorios.

En declaraciones a Escambray Dayana Matech Vilá, vicepresidenta primera del Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria en la isla, explicó que el objetivo de estos encuentros es evaluar cómo se aplican las medidas aprobadas, a partir de un grupo de resoluciones que respaldan jurídicamente la ejecución de las mismas.

Igualmente, dijo que, al dialogar con los representantes de varias entidades del sector en representación de otras provincias, fue posible evaluar qué han hecho las más avanzadas en este proceso y qué más pueden hacer, teniendo en cuenta lo que falta para concretar estas medidas antes de que finalice el año.

“Con estas alternativas se espera un salto en la situación económica, toda vez que ahora la Empresa Estatal Socialista tiene facultades que antes no estaban permitidas, las que le posibilitan transformar la gestión de la organización y, por tanto, mostrar sus resultados productivos y económicos en aras de estar en una mejor situación para enfrentar el 2027 de una manera diferente”, apuntó.

Sobre las razones por las que Sancti Spíritus resultó sede de este encuentro con representantes de todo el país, la directiva se refirió al resultado favorable que muestra la Empresa Cárnica espirituana en la implementación de estas medidas económicas. “Queremos trasmitir la experiencia al resto de las empresas del sector en la isla para que puedan apreciar cómo es posible ir rumbo al desarrollo en medio de estas transformaciones”, precisó.

De igual forma, se refirió a los retos que enfrenta la Industria Láctea espirituana, inmersa en un grupo de cambios internos con los cuales podrá recuperar paulatinamente sus producciones, a partir de la activación de sus líneas de elaboración, atendiendo al hecho de que Sancti Spíritus tiene potencialidades por ser una provincia ganadera.

“Nuestro objetivo es que las industrias logren transformarse para que no sean solo las cuatro que ya están en la avanzada, es decir, Cárnica, Láctea, Café y la de Conservas de Frutas, Vegetales y Hortalizas, las que muestren sus resultados a nivel del país, sino que se sumen todas, a partir de las experiencias reales, para lograr que las entidades del sector avancen en este objetivo”, declaró finalmente la vicepresidenta del Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria.