Empresa Comercializadora de Tabaco premia el talento científico

En el Fórum de la Unidad Empresarial de Base División Centro Este se dieron a conocer valiosos aportes a los procesos productivos

Lo más distintivo del evento resultó la apuesta de trabajadores y directivos para responder a soluciones concretas. (Fotos: Elsa Ramos/ Escambray)

La inventiva y la creatividad sostienen el corazón de diversas empresas cubanas, en medio de un complejo contexto socioeconómico. Esa sentencia fue ratificada en el Fórum de la Unidad Empresarial de Base (UEB) División Centro Este, de la Empresa Comercializadora de Tabaco en Rama La Vega.

Más allá de los premios y reconocimientos entregados en el evento, que evaluó 23 ponencias, lo más distintivo resultó la apuesta de trabajadores y directivos para responder a soluciones concretas que redunden en el sostenimiento productivo y el incremento de la calidad y la eficiencia.

Desde la pieza que echó a andar un transporte paralizado por meses, hasta las variantes para garantizar la protección de las capas o las acciones para atemperar las transformaciones económico-sociales en pos de incrementar los ingresos y el aporte de la empresa; todo redunda en el mismo objetivo: lograr que la UEB se afiance como líder del país en la comercialización de uno de los principales rubros exportables de la economía cubana, a partir de soluciones propias.

De acuerdo con lo evaluado en la cita, suma millones el aporte, en dólares y en moneda nacional, en tanto resulta significativo el ahorro de recursos de los que hoy el país no dispone.

Los jurados del fórum de base concedieron seis premios relevantes, ocho destacados y siete menciones.

En el apartado de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, los relevantes recayeron en: “Adaptación de levas de freno de camión chino y montaje de chicharra a la cuña Renault B1331373”, de Yorgan Costas Cordobés, Yunisbel León Ramos y Lilianna López Rodríguez; “Adaptación de terminales fijos a regulables en la cuña IVECO B241278”, de Yorgan Costas Cordobés y Lilianna López Rodríguez, y “Adaptación de una bomba hidráulica de KAMAZ a la cuña FIAT 619”, de Jorge Iglesias Díaz y Yahime González Santana.

En la categoría de Ciencia y Técnica los premios relevantes correspondieron a “Productos comunicativos: repercusión e importancia en la comunicación institucional”, de Leidy Neira Mendoza; “Soluciones sencillas a problemas grandes”, de Karel Calzada Sánchez, y “Propuesta de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales en la Unidad Empresarial de Base División Centro Este, de la Empresa Comercializadora de Tabaco en Rama La Vega”, de los autores Isbel Reina Abreu y Leidy Laura Neira Mendoza.

Con el fórum de la UEB División Centro Este concluyen los eventos de base en el municipio de Sancti Spíritus, que abarcó unas 430 ponencias de las más de 120 entidades radicadas en el territorio cabecera.

Yolanda Felicita Rodríguez Toledo, especialista del Citma y responsable del evento, elogió la calidad de su desarrollo en la empresa tabacalera y anunció que para inicios de noviembre está prevista la plenaria municipal, una ocasión que rebasa lo competitivo y destaca el protagonismo cada vez mayor del movimiento del fórum.

“Todos los años los centros están viendo la competencia que se establece por los aportes y ven que hay un reconocimiento desde la asamblea, desde el municipio a esos autores que en estos tiempos todavía apuestan por la ciencia, la innovación y por solucionar problemas de las entidades. Por tanto, ese día no es solo el fórum; es también una fiesta para estimular a los que investigan”.