Cientos de toneladas de conservas de vegetales o frutas se obtienen en la minindustria espirituana. (Fotos: Rosa Blanco Martínez/ Escambray)

Calidad del producto y atención esmerada son dos fortalezas que identifican el quehacer de la minindustria El Mero Cinco Palmas, radicada en la ciudad de Sancti Spíritus, un centro que, a pesar de las dificultades relacionadas con la electricidad y la falta de combustible crece productivamente y asegura la elaboración de diversos surtidos con destino a la venta directa a la población.

Bajo la tutela de Rodolfo Echemendía, esta minindustria, que funciona de manera cooperada como una forma de gestión no estatal y la Empresa Agropecuaria Integral de Sancti Spíritus, elabora mensualmente decenas de toneladas de conservas de vegetales o frutas: salsas, sofritos y puré de tomate, pulpas de mango, guayaba, dulces troceados o mermeladas, según la época del año, para apoyar la alimentación de los espirituanos.

Allí el colectivo integrado por unos 12 trabajadores se siente comprometido con lo que hace, no solo porque cuentan con atenciones que reciben, desde el almuerzo gratuito y la posibilidad de adquirir algún producto sin costo alguno, sino también por recibir salarios estimulantes que, sin dudas, se revierten en un mejor desempeño laboral.

“A través de la empresa se logra la contratación de las materias primas con el sector cooperativo y campesino, las cuales empleamos en las distintas elaboraciones, ya sean frutas de estación, hortalizas o vegetales y en la minindustria las procesamos”, comenta Reinaldo Manzano Carrero, el almacenero.





Variados productos se expenden justo a la entrada de la pequeña fábrica.

Una amplia gama de surtidos se expende en el punto radicado justo a la entrada de la pequeña fábrica espirituana o en diversos sitios del territorio, incluida la feria agropecuaria de los domingos, pero si hay algo que los identifica, además de su presencia, es la calidad y los precios bastante asequibles, cuando se comparan con los del resto del mercado.

Otra de las bondades de la minindustria radica en la contribución que mensualmente hace, previa coordinación con el Consejo Popular en el que se encuentra enclavada, para apoyar con donativos de productos a personas en situaciones de vulnerabilidad, y a Hogares de Ancianos del territorio, además de ofrecer almuerzos gratuitos a personas de la comunidad con bajos ingresos salariales.