Empresas de Sancti Spíritus con destino a FIHAV 2026

La cita, que en esta ocasión se celebrará en formato virtual, contará con un estand del territorio para promover decenas de productos y servicios

Aprovecharán esta especie de vitrina comercial cubana entidades de la rama tabacalera.

Más de 20 empresas espirituanas promoverán decenas de productos y servicios en la edición 42 de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026), que se celebrará del 24 al 26 de noviembre en la capital cubana.

La cita, que en esta ocasión se celebrará en formato virtual, contará con un estand del territorio, donde se presentarán videos, documentos e imágenes relacionados con las posibilidades de negocios, para la exportación y la inversión extranjera que existen aquí.

Ignacio Pérez González, director de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Cooperación Internacional en el Gobierno espirituano, detalló a Escambray que “como principales eslabones tenemos al sector del Turismo y al polo productivo exportador de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro”.

Además, agregó, participará una representación de los nuevos actores económicos ya vinculados al comercio exterior y otras empresas locales como Seguridad y Protección (Esprot) y Labiofam.

Igualmente, aprovecharán esta especie de vitrina comercial cubana entidades de las ramas tabacalera y apícola, Flora y Fauna, la Empresa Cárnica, entre otras con productos consolidados, las cuales van a mostrar estas potencialidades.

A partir del complejo escenario económico que hoy enfrenta el país, la mayor feria comercial y multisectorial de la isla y el Caribe pretende mostrar que Cuba no se detiene, sino que avanza en sus transformaciones económicas y sociales, comentó Pérez González.

A la vez, dijo, Cuba abre sus puertas para fomentar los negocios con otras naciones, en un contexto de bloqueo y agresión multidimensional por parte del gobierno de los Estados Unidos.

“La provincia, en medio de tan difíciles circunstancias, sigue la marcha y continúa trabajando intensamente en función de resistir y desarrollarnos durante etapa de implementación de las transformaciones económicas y sociales que lleva adelante el país”, aseguró el funcionario.

En la plataforma virtual, los expositores podrán exhibir productos, servicios, concursar por los premios que se otorguen, participar en el programa concebido para la ocasión y promover su cartera de proyectos.

La representación espirituana mostrará un dossier con una relación de sus entidades y los contactos, con el propósito de que desde cualquier lugar del mundo se pueda acceder durante o posterior a la Feria a las opciones de negocios existentes aquí.

Por último, el directivo mencionó que este año FIHAV contará con cuatro áreas temáticas fundamentales relacionadas con la inteligencia artificial, transición energética, productos típicos Hecho en Cuba y el turismo.