La poesía es donde más sonoridad encuentro

Su cuaderno Mínimo acceso aborda, entre otras temáticas, la de la guerra. (Fotos: Facebook)

Sumergido en los ajetreos propios de los tiempos actuales, donde las horas se estiran para aprovechar hasta el último segundo, Darién Peña Prada estuvo de espaldas a la convocatoria del XXXII Premio Nacional de Literatura Emilio Ballagas, uno de los más importantes del país.

“Mi amigo Roly Ávalos fue el que me avisó —cuenta—. Por ninguna vía me había llegado”.

Desde hace un año, su ejercicio de escritura ha estado en pausa. Las propias dinámicas del contexto le han obligado a enfocarse en otros proyectos demandantes de tiempo, entregas… Pero hoy ya habla de calmar la sed que lo tira de golpe contra el documento en blanco para verter allí todo su interior. Merecer el lauro en la categoría de poesía en el prestigioso certamen nacional lo asume como un oxígeno vital para dejar escapar los primeros versos.

“Es una noticia muy bien recibida. Y si a eso le sumas que estamos viviendo unos momentos en que las noticias buenas y las alegrías escasean, mucho más. Así que se siente una alegría multiplicada.

“Además, mi amigo Roly conquistó mención con Sala de extranjería. Lo llamé y le di las gracias. Al final, estamos de compañeros uno al lado del otro en el mismo lugar”.

Tanto el trinitario Darién como su amigo habanero, reconocido poeta y repentista, integran la lista de 40 autores leídos por el jurado, conformado por las escritoras Evelin Queipo, Laura Ruiz y Lourdes González. Sin muchos debates, el cuaderno Mínimo acceso subió a lo más alto del podio.

“Está inspirado en aproximadamente las mismas preocupaciones que abordan mis anteriores libros, pero desde otro punto de vista. Se encuentra el tema de la guerra, de la extinción que puede provocar. Específicamente, me centro en la potencia nuclear, desde el ataque de Hiroshima y Nagasaki.

“También está el éxodo en general, el que nosotros mismos sufrimos tanto. Además, cuenta con una sección relacionada con canciones de la banda Pink Floyd. Podrán leer algunos intertextos. La idea central es cómo los medios de comunicación nos mantienen cómodamente entumecidos de diferentes maneras, resultado de un engranaje diabólico, como dice una de las melodías del grupo británico”.

Mínimo acceso estuvo a la espera por un buen tiempo entre los escritos de Darién Peña Prada. Lo reservó para una oportunidad como el premio conferido en la ciudad de Camagüey, aunque se niega a ser considerado un cazador de certámenes.

“En realidad, no me siento así. Escribo sin pensar que pueda obtener un premio. Simplemente lo hago, conformo el libro y cuando creo que está terminado o que ya se puede empezar a mostrar con seriedad, entonces es que decido si compite o no.

“Trato de que los libros salgan por concurso porque es la vía más certera para su publicación. Desde hace años presentamos una situación económica muy grave en Cuba y eso también influye en la industria del libro. No hay papel ni modo de impresión. Además, asistir a los eventos te da cierta participación en la vida literaria. No creo que los concursos tengan que ver con la literatura como tal, sino con la vida literaria. Eso es muy positivo porque es una posibilidad real para darte a conocer”.

Esa máxima le ha otorgado muy buenos resultados cuando se hojea su cosecha literaria: Bestia contextual, Premio Calendario 2022, y Espuela de cristal, Premio Fundación de Santa Clara 2023. Todos siguen una misma línea contada desde la visión de un escritor que madura con cada entrega.

¿Por qué la poesía siempre?

“Cada uno encuentra su manera de hacer, de transmitir su pensamiento y creación. La poesía siempre ha estado. He intentado hacer cuentos, me gusta consumir mucho la narrativa, casi tanto como la poesía. Pero, hasta ahora, ningún producto terminado he creído que tenga la calidad suficiente para mostrarlo. A lo mejor en algún momento sorprendo con un libro de narrativa, de cuentos, sobre todo.

“En la poesía es donde más sonoridad encuentro y me gusta mucho encontrar la música en las palabras”.

La suerte está echada o mejor el anhelo, el impulso de volver a tomar los vocablos y acomodarlos con belleza. No solo es por la buena nueva de ser el Premio Nacional de Literatura Emilio Ballagas 2026, sino por la necesidad de reencontrarse con sus esencias.

“Estoy bastante descontento con esa ausencia de palabras de mi parte. Pero, felizmente, han surgido proyectos que de alguna manera dan la patada de arranque que necesito para retomar algunos textos dejados detrás. Tengo un poemario ya está comenzado que está dedicado a Trinidad, un proyecto bastante ambicioso para mí. Me tomará un tiempito. Además, hay otros dos”.

Junto a su esposa Adriana Rivero Martínez encauza proyectos artísticos.

Al unísono se mantiene sumergido junto a Adriana Rivero Martínez, su partner en la vida y la creación, en un proyecto hermosísimo que dota a la vida sociocultural trinitaria de un espacio donde confluyen las artes: La hiedra y el jazmín. En el patio de la vivienda ubicada en calle Cristo No. 31, esquina a Cañada, en la tercera villa de Cuba, se mantiene vital una programación diversa, rica, diferente, necesaria…

“Hacemos disímiles cosas: desde performance poético, encuentros de poesía, conciertos, ahora mismo con los artistas de aquí por el problema con el transporte, pero han llegado amigos de otros territorios, incluso internacionales. Tengo fe en que pronto podamos retomar las invitaciones. Contamos con una comunidad preciosa que es asidua y que mantiene viva esta casa, un espacio multicultural. Realmente, en eso estamos volcados completamente”.