La muchacha de los mapas

La joven Grethel Sieiro Miranda, Licenciada en Meteorología, ya cuenta con un relevante currículum y es la autora principal de un estudio que acaba de merecer el Premio Anual Academia de Ciencias de Cuba 2025

La investigadora trinitaria ha participado en varios proyectos nacionales relacionados con la caña de azúcar. (Fotos: Cortesía de la entrevistada)

Con el cabello rizo medio desordenado y una voz segura, la joven trinitaria Grethel Sieiro Miranda no acostumbra a perder el tiempo: graduada de Licenciatura en Meteorología en el 2015, durante esta década de trabajo ya cuenta con un relevante currículum.

Además de múltiples estudios de posgrado, se ha vinculado a diversas investigaciones y proyectos de innovación tecnológica relacionados con la caña. Hasta el 2021 se desempeñó como miembro del grupo experto en clima del Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) e invitada permanente a su comisión tecnológica.

La también especialista en Agrometeorología durante años ha impartido docencia en las universidades de La Habana, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, donde igualmente ha tutorado tesis e impartido conferencias de posgrado.

Como investigadora ha participado en varios proyectos nacionales relacionados con la caña de azúcar y es la autora principal del estudio “Zonificación bioclimática para la sostenibilidad de la producción agropecuaria en la provincia de Sancti Spíritus”, que recientemente mereció el Premio Anual Academia de Ciencias de Cuba 2025.

Según los especialistas, la principal contribución al conocimiento de esta propuesta radica en el desarrollo y aplicación de la primera metodología de zonificación bioclimática integrada para Cuba que articula, en un modelo espacial único, los requerimientos agroecológicos de ocho cultivos prioritarios y los umbrales de bienestar térmico de seis especies pecuarias.

Sieiro Miranda es también especialista en Agrometeorología.

“La idea surgió en el 2021 a propuesta de la Máster en Ciencias Maribel Quintana, quien fue la primera líder del proyecto y después emigró por razones personales. Entonces, yo quedé a cargo de este tema que surgió porque la zonificación climática para los cultivos en una provincia eminentemente agrícola como Sancti Spíritus se hacía a partir de un solo cultivo y de un solo tipo de ganado, los cuales muchas veces competían entre sí por el espacio”, contó a Escambray la actual investigadora del Centro Meteorológico Provincial.

La investigación integró la zonificación del cultivo con la del ganado para que no compitieran por el área: “El clima afecta tanto a las plantas como a los animales y, ante la imposibilidad de contar con recursos externos como riego y otras tecnologías que para el país son más costosas y difíciles de adquirir, la mejor manera de obtener rendimientos —tanto agrícolas como pecuarios—, es ubicar las producciones en el lugar climáticamente más conveniente”.

El sector agropecuario del territorio, susceptible a la variabilidad climática, carecía hasta ahora de una herramienta de planificación integrada que considerara simultáneamente los componentes agrícola y ganadero.

De acuerdo con los expertos, este enfoque holístico ofrece una herramienta de ordenamiento territorial que armoniza ambos sectores con criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

“La metodología combina análisis de series climáticas —entre 1981 y 2020—, índices bioclimáticos reconocidos y el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de código abierto”, detalló la estudiosa.

¿Qué aporte concreto logra esta investigación?

“Su importancia está dada en que la metodología, al integrar por primera vez tanto la ubicación de sistemas pecuarios como agrícolas, da una idea precisa de dónde debe estar ubicado mejor cada uno y dónde se podían alcanzar los mejores rendimientos posibles para los ocho tipos de cultivos y los seis tipos de ganado”.

Entre los sembrados que se benefician con esta zonificación bioclimática aparecen los de arroz, frijol, tabaco, caña, yuca, maíz, plátano y café; en tanto, las especies animales favorecidas son: bovina, avícola, porcina, equina, ovino-caprina y bufalina.

La propuesta resulta innovadora, no solo por su carácter integrador, sino también por sus posibilidades de replicación y escalabilidad, lo cual ya se ha demostrado en la práctica porque este año ha sido adoptada en otras tres provincias del país: Villa Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila.

El modelo de ordenamiento generado transforma información climática compleja en mapas de aptitud territorial y herramientas prácticas de decisión, estableciendo un puente entre la investigación y la gestión local, además de aportar al cumplimiento de los objetivos del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático o Tarea Vida.

Los resultados obtenidos son fruto del trabajo en equipo.

“Somos un equipo de 14 especialistas: nueve del centro meteorológico, uno de la subdelegación de medio ambiente y cuatro profesores de la Universidad espirituana. La integración entre las tres instituciones fue lo que hizo posible el resultado final”, aseguró la muchacha.

El estudio demuestra potencialidades para su generalización y un impacto tangible en la formación de capital humano de pregrado y posgrado, así como la generación de servicios científico-técnicos como el asesoramiento agroclimático, ya empleado por cerca de 90 productores.

Además, contribuye a la toma de decisiones a partir de una base de datos integral y mapas de zonificación bioclimáticos; así como recomendaciones específicas por cultivo y especie pecuaria, en alineación con las prioridades nacionales de soberanía alimentaria y enfrentamiento al cambio climático.

Igualmente, aporta al cumplimiento de los objetivos del Plan de Estado para el enfrentamiento ese fenómeno, y a nivel nacional el modelo constituye un referente técnico para el diseño de políticas agropecuarias.