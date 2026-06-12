Merece Centro Meteorológico de Sancti Spíritus Premio Academia de Ciencias de Cuba

Esa institución científica ofrece una herramienta de ordenamiento territorial que armoniza la producción agrícola y ganadera con criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático

El sector agropecuario del territorio, altamente susceptible a la variabilidad climática, carecía hasta ahora de una herramienta de planificación integrada. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

El estudio “Zonificación bioclimática para la sostenibilidad de la producción agropecuaria en la provincia de Sancti Spíritus”, realizado por el Centro Meteorológico de la provincia, conquistó el Premio Anual Academia de Ciencias de Cuba 2025.

Según los especialistas, la principal contribución al conocimiento de esta propuesta radica en el desarrollo y aplicación de la primera metodología de zonificación bioclimática integrada para Cuba que articula, en un modelo espacial único, los requerimientos agroecológicos de ocho cultivos prioritarios y los umbrales de bienestar térmico de seis especies pecuarias.

El sector agropecuario del territorio, altamente susceptible a la variabilidad climática, carecía hasta ahora de una herramienta de planificación integrada que considerara simultáneamente los componentes agrícola y ganadero.

Este enfoque holístico ofrece una herramienta de ordenamiento territorial que armoniza la producción agrícola y ganadera con criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

La metodología combina análisis de series climáticas —entre 1981 y 2020—, índices bioclimáticos reconocidos y el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de código abierto.

Der acuerdo con los expertos, resulta innovadora, no solo por su carácter integrador, sino también por su replicabilidad y escalabilidad, lo cual ya se ha demostrado en la práctica porque ha sido adoptada en tres provincias del país.

El modelo de ordenamiento generado transforma información climática compleja en mapas de aptitud territorial y herramientas prácticas de decisión, estableciendo un puente entre la investigación y la gestión territorial, además de aportar al cumplimiento de los objetivos del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático o Tarea Vida.

El resultado demuestra potencialidades para su generalización y un impacto tangible en la formación de capital humano de pre y posgrado, la generación de servicios científico-técnicos como asesoramiento agroclimático ya empleado en la actualidad por cerca de 90 productores.

Además, contribuye a la toma de decisiones a partir de una base de datos bioclimática integral, mapas de zonificación bioclimática y recomendaciones específicas por cultivo y especie pecuaria, en alineación con las prioridades nacionales de soberanía alimentaria y enfrentamiento al cambio climático.

El equipo multidisciplinario que elaboró este estudio incluyó además a especialistas de la Subdelegación de Medio Ambiente en la Delegación Territorial del Citma de Sancti Spíritus y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez.