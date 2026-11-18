El conjunto monumental dedicado al Mayor General Serafín Sánchez Valdivia posee 5.5 metros de altura y más de 5 toneladas. Su construcción resultó posible gracias a las donaciones de bronce aportadas por el pueblo espirituano

Fotos: Alien Fernández/ Escambray

En lo alto de la plaza que lleva su nombre en Sancti Spíritus, se erige el conjunto escultórico Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, que rinde tributo al más insigne de los patriotas del territorio.

Inaugurado el 6 de julio de 1980, con la presencia de más de 70 000 espirituanos, el monumento fundido en bronce representa una visión recreada del héroe de carne y hueso, que muestra los caminos de la educación al esclavo Quirino Amézaga.

Fruto de la destacada escultora Thelvia Marín, el proyecto incluyó el aporte de muchos hijos de esta tierra, para evocar al patriota que, en la hora de su muerte, los convocó a no detener la marcha.