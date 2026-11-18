José Martí calificó a Serafín como un hombre “de sólidos méritos y limpio corazón».

Los héroes siempre retornan. El Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, mano derecha de José Martí en la organización de la Guerra Necesaria y hombre que se fue a la manigua durante las tres contiendas independentistas cubanas frente al colonialismo español, hace 130 años, el 18 de noviembre de 1896, cayó en combate en el Paso de las Damas, Taguasco.

De ese día, todavía se recuerda aquella noche y aquella marcha lenta de los guerreros mambises que llevaban sobre sus hombros el cuerpo inerte de Serafín. Era la más triste marcha “que la luna ha alumbrado, en un silencio cruel que solo el llanto de los hombres interrumpía”, anotó alguien en el diario de campaña del Mayor General.

Dolía la partida física del héroe de las tres guerras por la independencia de Cuba, el puente de unión entre los veteranos del 68 y los llamados “pinos nuevos”, el guerrero que no vivió un solo día sin olvidarse de la causa cubana.

Dolía la partida del más ilustre de los patriotas espirituanos, de quien el Apóstol dijo «Como a mi hermano le quiero y tengo por su juicio mucha estimación, y a su alma cubana le tengo admiración profunda».

Precisamente por conocer la sensibilidad infinita del valiente y sensato Serafín, como también lo consideró, en 1893 le hizo un encargo mayor: compilar en un libro la poesía que se recitaba en los campos de batalla y, al mismo tiempo, escribir la biografía de varios de sus compañeros caídos en la contienda del 68.

Así nació en 1894 Héroes humildes, a juicio del historiador Luis del Moral, “la crónica más bella de la década sangrienta”, las historias de seis combatientes que, de no haberse escrito, habrían quedado en el olvido. A estas alturas nada se sabría de Ramón Huerta, el aragonés que no vaciló en pasarse a las filas mambisas; ni de Manuel Rodríguez, La Brujita, el sastre bravo, camagüeyano de origen y espirituano por adopción, que no vaciló cuando el cólera diezmó en cuestión de horas a las tropas mambisas en Los Guanales y su jefe pidió voluntarios para atender a los enfermos; o de José Antonio Legón, el negro fiel que cayó vísperas del Zanjón.

En aquellas páginas épicas, también contaron los días sin reposo de Jesús Crespo, Francisco Lufriu y Arregui, de Rafael Río-Entero, amigo y compañero fiel de Serafín. El relato de días infernales y otros esperanzadores fue escrito por Serafín Sánchez como en cabalgata, para dar la pintura exacta de cada combate y el olor del monte y de la pólvora y la grandeza de sus héroes.

Este hombre “de sólidos méritos y limpio corazón (…)”, como le calificó José Martí, se recuerda cada 18 de noviembre, porque los héroes siempre retornan.