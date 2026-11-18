Ciento treinta años atrás, Sancti Spíritus sintió la pérdida de Serafín, uno de los más importantes líderes de la guerra independentista de la región

El artista de la plástica Francisco Rodríguez, de Taguasco, pintó una serie de óleos sobre lienzo inspirado en la iconografía del paladín espirituano.

En El Paso de las Damas, un combate; el 18 de noviembre de 1896, una orden: seguir la marcha. Serafín Sánchez Valdivia fue mortalmente herido por una bala de máuser. El prócer no montaba su caballo habitual.

En la finca Pozo Azul, los mambises tendieron el cadáver de Serafín. Al día siguiente fue colocada una bandera sobre el féretro y trasladado hasta la finca Las Olivas, donde fue sepultado. Las lágrimas de su madre lo despidieron para siempre.

Nacido el 2 de julio de 1846, en la calle San Rafael No. 84, y bautizado días más tardes en la Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre de la ciudad, Serafín fue el primer hijo varón de José Joaquín e Isabel. Un pequeño disciplinado, dulce, amistoso y defensor de causas justas. Logró graduarse de agrimensor, pero siempre anheló ser maestro, labor que desempeñaría en el fragor de la guerra.



Caída en combate y funeral de Serafín Sánchez.

El 10 de octubre de 1868 había comenzado en la región de Oriente la guerra por la independencia y desde entonces Serafín estuvo al tanto de lo que ocurría. En la noche del 6 de febrero de 1869 se realizaron alzamientos simultáneos en el centro de la isla y el día 10 ocurrió su bautismo de fuego en las cercanías de Mayajigua.

Sánchez Valdivia participó junto a Honorato del Castillo en la Asamblea de Guáimaro, primera constituyente del gobierno celebrada en Camagüey en abril de 1869.

En un sinnúmero de combates participó el paladín espirituano que, incluso, se incorporó a las tropas de Ignacio Agramonte luego de contenida la guerra en Las Villas. Más tarde y luego de la caída en combate de El Mayor, Serafín peleó bajo las órdenes de Máximo Gómez.

El 10 de febrero del año 1878, diferentes emisarios cubanos se dirigen hacia Oriente y Las Villas para comunicar lo acontecido en El Zanjón. Dan por terminada la guerra de liberación nacional sin la victoria mambisa y sin la abolición de la esclavitud; principales objetivos por los que se había luchado durante 10 largos años.

La respuesta de Serafín ante el pacto habla por sí sola de su entereza. Muchos hombres abandonaron el campo de batalla, pero el caudillo espirituano se mantuvo, aunque era insostenible. Definió en una frase lo ocurrido: “El Zanjón fue en el fondo una cobardía; en la forma, una vileza, y en sus funestos resultados, una traición execrable contra Cuba”.

Trece meses después, el 15 de abril de 1879, Ramón Leocadio Bonachea y otros mambises aceptan acudir a un encuentro con representantes del gobierno colonial español en Hornos de Cal, Jarao, al sur de Sancti Spíritus. Allí, junto a Serafín, el heroico mambí accede a dejar la manigua y partir al exterior, no sin antes hacer constar por escrito sus razones en documento que pasó a la historia como la Protesta de Jarao, donde sentencia los motivos que le llevaron a mantener la lucha y hace constar su rechazo tajante al Pacto del Zanjón.

Participó en varios intentos de reanudar la guerra por la independencia de la isla como la Guerra Chiquita en 1879. Y colaboró, además, con el Plan Gómez-Maceo (1884-1886).

En 1891, Serafín emigró hacia los Estados Unidos, donde se encontró con José Martí. Se convirtió en uno de los colaboradores principales del Apóstol en la unificación de los revolucionarios. Fue enviado por él a la Florida para sentar las bases para la futura creación del Partido Revolucionario Cubano.

Entre 1891 y 1895 Martí envió más de 134 cartas, telegramas y cables a Serafín. El espirituano se convirtió en el segundo hombre al que más le escribió el Maestro.

“El General Serafín Sánchez es digno del amor de los cubanos por el valor que ha empleado con su servicio, por la dignidad con que vive en el destierro del trabajo de sus manos y por la pasión republicana que le dirige el brazo heroico. He aquí un buen ciudadano”, así lo describe el cubano más universal.

Un año después de la caída en combate de Martí, el espirituano visitó Dos Ríos y escribió en el periódico El Cubano Libre: “Tuve necesidad de visitar el lugar consagrado por la sangre del patriota José Martí”.

El 24 de febrero de 1895 estalló la guerra necesaria, organizada por el Héroe Nacional. Varios lugares se levantaron en armas. Por Punta Caney, el 24 de julio, llegó la expedición gestada por Serafín Sánchez, Mayía Rodríguez y Carlos Roloff. Así iniciaba la lucha en la región central de Cuba y, con ella, el camino a la independencia.

“24: a las nueve y media de la noche estamos desembarcando sin novedad alguna en Tayabacoa, a legua y media de Tunas; hemos entrado aquí como en nuestra casa (…)”, escribió, en tierra firme, Serafín a su esposa Josefa María Pina.

Serafín Sánchez Valdivia no solo fue un excelente estratega militar, también con la pluma defendió a Cuba. Héroes humildes (1894) es la historia de seis combatientes contada por el espirituano y una biografía de este confeccionada por Gonzalo de Quesada.

Serafín ascendió en su cargo de inspector general del Ejército Libertador a la tercera posición en jerarquía militar entre sus huestes en abril de 1896. Fue un hombre muy importante en la invasión a Occidente. Batallas como Mal Tiempo y Calimete lograron su objetivo gracias a la audacia de Sánchez Valdivia.