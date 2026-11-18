Además de las acciones constructivas que se acometen, también se restauran las piezas del inmueble, donde fueron apresados el joven brigadista y su alumno

Se restauraron las piezas museables del inmueble, donde fueron apresados el joven brigadista y su alumno. (Fotos: Fidel Pereira)

Son diversas las maneras en que Trinidad rinde homenaje a Manuel Ascunce Domenech y Pedro Lantigua Ortega, víctimas del bandidismo contra la naciente Revolución cubana y símbolos de esa gran epopeya que fue la Campaña de Alfabetización.

Llegar hasta la casa-museo que se levanta en medio de las montañas del Escambray y devolverle toda la solemnidad que merece es una de ellas.

Desde hace varias semanas comenzaron las acciones constructivas en la vivienda que antes perteneció al dueño de la finca Limones Cantero, Manuel Lema, a quien se le alzaron los hijos, y cuando se firma la Primera Ley de Reforma Agraria le intervinieron la propiedad, que pasó a ser administrada por Pedro.

Entre las acciones de mayor envergadura figuran la reposición de la cubierta del portal de la casa, ejecutada por fuerzas de la Unidad Empresarial de Base Agroforestal; mientras, trabajadores de la Dirección Municipal de Cultura y Arte y del Museo Nacional de la Lucha Contra Bandidos, al que se adjunta el inmueble, participan en labores de limpieza y otros detalles constructivos.

La casa-museo es testigo de uno de los crímenes más horrendos de la Campaña de Alfabetización.

De acuerdo con Fernando Díaz Suárez, director de Cultura y Arte en el sureño territorio, se retocó el colchón de una de las camas, se mejoró la iluminación de la casa y se trabajó en la jardinería de todo el entorno. Se prevé, asimismo, un nuevo montaje museográfico.

Por su parte, los técnicos del Equipo de Restauración retocan los exponentes museables, entre los que destacan prendas usadas por el joven alfabetizador y su alumno, la cartilla de Manuel, una carta dirigida a su madre, la funda del revólver de Pedro, una mesa, taburetes, una caja de agua y algunos documentos.

Julio Rafael Sabín, al frente del equipo, explicó que se limpiaron y pintaron las dos camas, una de hierro perteneciente a Pedro, y la de madera en la que durmió el brigadista. En el obelisco se realizó una limpieza profunda y se pintó.

El obelisco, a escasos metros de la vivienda, también fue retocado.

La vivienda, demolida en 1962, fue reconstruida según sus características originales y ambientada totalmente: el 26 de noviembre de 1986 fue inaugurada como casa-museo en el aniversario 25 del asesinato de ambos mártires por bandas contrarrevolucionarias.

Con la certeza de que la historia no debe olvidarse, hoy muchos han regresado a este sitio para devolverle toda la solemnidad que presidirá el acto nacional para rendir homenaje al joven maestro y a su alumno, un humilde campesino de las serranías trinitarias.