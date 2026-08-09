Dador Teatro en la escena veraniega

Presentaciones dentro y fuera de instituciones, así como impartición de talleres distinguen el quehacer de la agrupación con sede en Trinidad

Las ocurrencias de Colorín y Circulito alegran a los vecinos de barrios y comunidades periféricas de la urbe de Trinidad. (Fotos: Fernando Gómez/Facebook)

Además de constituir uno de los referentes espirituanos en el mundo de las tablas, el grupo trinitario Dador Teatro nos tiene acostumbrados a marcar el ritmo en la vanguardia cuando se habla de no cruzarse de brazos y sobreponerse siempre a los obstáculos encontrados en sus más de 10 años de vida.

De tal suerte, tampoco asombra que este verano ha sido uno de los momentos de mayor trabajo para sus integrantes.

“No hemos respirado prácticamente un segundo —confiesa vía WhatsApp Fernando Gómez López, su director, el más joven en el mundo de las tablas espirituanas—. Hemos estado en funciones y talleres. Pero, sin dudas, lo más importante en el mes de julio fue el reestreno de la puesta en escena Pico sucio, con la actuación de Aitana María Jorge Puertas, estudiante de segundo año del Centro Provincial de la Enseñanza Artística Olga Alonso, en Villa Clara”.

Se refiere a una muchacha que, por el proceso de descentralización de esa enseñanza, como consecuencia del complejo escenario que vive el país, se cobijó en el proyecto perteneciente al Consejo provincial de las Artes Escénicas de Sancti Spíritus y con carpa en el Consejo Popular La Purísima, en la tercera villa de Cuba.

Acrobacia es una de las asignaturas que se imparten en los talleres de verano tienen lugar en la sede de Dador Teatro.

La jovencita de solo 16 años comparte escena en esa puesta con la experimentada actriz Mirielsis Valdés Cuevas. Pico sucio, obra de Christian Medina, director del grupo Retablo y versión del Gallo de bodas, fue estrenada en el Quinto Festival Habana Titiritera: figuras entre adoquines, uno de los eventos de mayor trascendencia en el mundo de las tablas de Cuba.

En cada presentación, tanto en Trinidad como en el Teatro Principal de Sancti Spíritus, se ha robado las ovaciones, sobre todo, por apropiarse de elementos autóctonos de la cultura de la tercera villa de Cuba, tanto en el discurso como en los recursos artesanales que les dan vida a los personajes. La música fue compuesta por José Luis Lazo Carbó. El diseño y confección del vestuario y títeres corrieron a cargo de artesanas pertenecientes al proyecto Arte de nuestras manos, todo con sello de la Ciudad Museo del Caribe.

“Tanto Pico sucio como Payasicuentero son las obras escogidas para compartir con los públicos en nuestra sede, instituciones del sector cultural, barrios y comunidades. Realmente, ha sido una etapa estival con bastante ajetreo”.

En la ruta de estos teatristas han estado las áreas del Edificio No. 4 en el Reparto Armando Mestre, y el 28, en la zona de La Pitilla. Sus vecinos han disfrutado de las ocurrencias de Colorín y Circulito, los dos personajes antológicos de Dador Teatro.

“Esas presentaciones se hacen todos los martes del verano, mientras que para los jueves reservamos los talleres de actuación. Han sido diseñados para adolescentes, jóvenes y adultos”.

Imparten, en cada encuentro, especialidades propias de la manifestación artística: actuación, voz y dicción, expresión corporal, acrobacia, narración oral escénica, teatro para niños y animación de figuras.

“En el último de los ocho talleres programados en este verano los alumnos mostrarán lo aprendido en un espectáculo. Será un cierre importante, tanto para ellos como para nosotros”.

La clave del éxito de la agrupación en estos 10 años ha estado, además del talento, en la constancia y amor por las tablas. Ha representado a Sancti Spíritus en importantes eventos del país.

“Simplemente apostamos por que aumenten quienes nos sigan. Por ejemplo, en esta etapa estival intentamos que lo vivan mucho mejor, a pesar de las altas temperaturas y tantos contratiempos. Por supuesto, habrá Dador Teatro para rato, siempre al servicio de la comunidad y de los públicos en general”, concluye Fernandito, como se le conoce dentro y fuera del gremio actoral.