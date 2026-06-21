En fotos: Ramiro Valdés en Sancti Spíritus

Escambray rescata de sus archivos los más recientes recorridos del Comandante de la Revolución Valdés Menéndez por tierras espirituanas

Redacción Escambray

21 junio, 2026 - 2:25pm

La refinería Sergio Soto, de Cabaiguán, fue uno de los centros visitados por el Comandante de la Revolución en varias ocasiones. (Fotos: Archivo/ Escambray)

Merecedor del respecto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez visitó en numerosas ocasiones la provincia de Sancti Spíritus como parte de una agenda gubernamental que lo llevó a varios municipios y a chequear la implementación de las políticas en numerosos sectores.

Escambray rescata de sus archivos los más recientes recorridos del Comandante de la Revolución Valdés Menéndez por tierras espirituanas.

En los últimos cinco años Valdés Menéndez chequeó personalmente el cumplimiento de los indicadores de diversos programas en varios municipios espirituanos.

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