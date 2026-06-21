En fotos: Ramiro Valdés en Sancti Spíritus

Merecedor del respecto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez visitó en numerosas ocasiones la provincia de Sancti Spíritus como parte de una agenda gubernamental que lo llevó a varios municipios y a chequear la implementación de las políticas en numerosos sectores.
Escambray rescata de sus archivos los más recientes recorridos del Comandante de la Revolución Valdés Menéndez por tierras espirituanas.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.