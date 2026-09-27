En fotos: Turismo en Cuba sigue de pie

A pesar de sanciones, bloqueos y salidas de cadenas hoteleras internacionales, el sector continúa apostando por la excelencia

Cuba recibió hasta agosto de este año 450 353 visitantes internacionales. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez y cortesía de Infotur)

En 1979, la Organización Mundial del Turismo (OMT) proclamó el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo. La fecha se considera además apropiada porque coincide con el final de la temporada alta de vacaciones del Hemisferio Norte, y el comienzo en la mitad sur.

La carta de presentación de Cuba son sus playas, las bellezas naturales y ciudades, donde confluyen lo antiguo y lo moderno.

La provincia de Sancti Spíritus con sus joyas arquitectónicas y calles empedradas, la canchánchara y el legado de la guayabera continúa atrayendo a los visitantes.

En el país, la industria sin humo fue por muchos años el sostén de la economía y, a pesar de sanciones y bloqueos, aún continúa apostando por la excelencia, gracias a sus trabajadores.





















En 2026, con la salida de cadenas internacionales como Meliá e Iberostar, se ha visto restringido el espectro hotelero de la isla. Mas, la aprobación de transformaciones económicas y sociales —especialmente en el sector turístico— prevé que se retomen los habituales flujos en la infraestructura, de conjunto con otras formas de gestión.

Según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información, la isla caribeña recibió hasta agosto de este año 450 353 visitantes internacionales, lo que representa el 35.6 por ciento del total de visitantes en igual período del año anterior, y disminuyó fundamentalmente en visitantes canadienses, rusos y estadounidenses.