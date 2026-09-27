Retoman en Trinidad ciclo de conferencias sobre historia, patrimonio y gestión cultural (+fotos)

El espacio fue organizado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios, con el propósito de reunir las voces más prestigiosas de la localidad para actualizar estudios y líneas de acción enfocadas en la preservación de la memoria histórica

En Trinidad se retomó el ciclo de conferencias sobre patrimonio, historia y gestión cultural. (Fotos: Ana Martha Panadés /Escambray)

Con un valor excepcional por las temáticas y las personalidades que las imparten, se retomó en Trinidad el ciclo de conferencias Arquitectura, Urbanismo, Historia y Gestión Patrimonial-Cultural de la Ciudad.

En esta oportunidad, la disertación se centra en la historia regional de Trinidad, a cargo de Bárbara Oneida Venegas Arboláez y que está prevista, por el amplio contenido a abordar, en dos momentos; el primero en la última semana de septiembre, y el otro, en igual fecha del próximo mes.

La presentación de la investigadora incluye 12 temáticas en un recorrido por los diferentes momentos que ha vivido Trinidad, desde la misma conquista hasta la etapa revolucionaria.

Prestigiosos investigadores como la doctora Alicia García Santana enriquecen las sesiones de trabajo.

Al profundizar en la historiografía de la ciudad durante las etapas de conquista y de la colonia, Venegas Arboláez se refirió al valor de documentos como las crónicas, entre las que mencionó las de Indias, de los Conquistadores y las Eclesiásticas y Cosmógrafos, así como la Literatura Coreográfica en el período colonial, con obras de Francisco Lavallée, Pedre José Joaquín Polo y Manuel Antonio de Lara, entre otros.

Las conferencias son impartidas en esta ocasión por la Historiadora de la ciudad Bárbara Oneida Venegas.

Investigadores, especialistas de instituciones culturales y artistas participan en este este espacio organizado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad y el Valle de los Ingenios con el propósito de reunir las voces más prestigiosas de la localidad para actualizar estudios y líneas de acción enfocadas en la preservación de la memoria histórica.

Investigadores, especialistas de instituciones culturales y artistas asisten a este espacio organizado por la Oficina del Conservador de Trinidad.

Estas conferencias se iniciaron en los meses de marzo a junio, con el tema sobre Arquitectura y Urbanismo de Trinidad en su contexto hispánico, hispanoamericano, caribeño y cubano, impartido por la doctora Alicia García Santana.

El ciclo en cuestión culminará el último miércoles de noviembre con el tercer tópico, relacionado con la Gestión cultural y patrimonial de Trinidad, a cargo del museólogo e investigador, Victor Echenagusia Peña.