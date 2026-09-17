En Sancti Spíritus Tercer Fórum por la Innovación Turística (+fotos)

Más de 40 propuestas fueron evaluadas en las comisiones de trabajo, las cuales reconocieron la novedad y el aporte económico, social y ambiental de estos proyectos

La creatividad de los profesionales del sector fue reconocida en el evento, que sesionó en el hotel Club Amigo Ancón. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray

A la luz de las transformaciones económicas y sociales que implementa el sector turístico en Sancti Spíritus, la realización del Fórum Provincial por la Innovación confirmó la capacidad y disposición de los trabajadores de desarrollar esta actividad económica.

Profesionales, académicos y personal técnico presentaron propuestas y soluciones, además de intercambiar experiencias en la tercera edición del encuentro, que abogó por un turismo local sostenible.

Las comisiones evaluaron más de 40 trabajos que responden a temáticas como la comercialización turística e innovación, sostenibilidad y aprovechamiento de recursos locales, producción y recuperación de piezas de repuesto, gestión gastronómica y coctelería sostenible.

El Fórum por la Innovación Turística entregó varios premios y menciones.

El comité científico, presidido por Yaneisis González Carpio, directora del Centro de Capacitación del Turismo, destacó la pertinencia, así como el aporte económico, social y ambiental de las propuestas, las cuales deben implementarse no solo en las empresas hoteleras y extrahoteleras del destino Trinidad-Sancti Spíritus, sino que pueden generalizarse en el país.

El tercer Fórum por la Innovación Turística sesionó en cuatro comisiones de trabajo.

El Fórum por la Innovación Turística en Sancti Spíritus entregó varios reconocimientos y tres grandes premios: Procedimiento para el sistema estructural y funcional del Geoparque Guamuhaya, Nuevos aportes a la actividad desde la política de soberanía alimentaria en Emprestur Trinidad y Adaptación de rodamientos y puntos de engrase a collarín del ómnibus Yutong, de Transtur.

Al concluir el evento, que tuvo lugar en el hotel Club Amigo Ancón, Yordanis Fernández Alonso, delegado del ministro del Turismo en la provincia espirituana, agradeció el apoyo de todos para el desarrollo exitoso del fórum y reconoció sus aportes.

Las propuestas se destacan por la pertinencia y el rigor científico.

“Hemos sido testigo del rigor científico, la creatividad y el compromiso que caracterizan a nuestros trabajadores, técnicos y especialistas. Las propuestas presentadas hoy no son simples proyectos; son semillas de transformación que al germinar fortalecerán la calidad de nuestros servicios, la eficiencia en nuestras entidades y la sostenibilidad en nuestros destinos turísticos”, expresó.