En la lucha contra el Alzheimer Cuba apuesta por NeuralCIM

El NeuralCIM es un fármaco neuroprotector derivado de la eritropoyetina, modificada para eliminar su efecto sobre la producción de glóbulos rojos y potenciar sus propiedades neuroprotectoras.

En medio de un escenario global donde el Alzheimer se perfila como uno de los principales retos de salud pública del siglo XXI, científicos cubanos trabajan en un medicamento que podría marcar un punto de inflexión en el tratamiento de esta enfermedad que roba la memoria, la autonomía y la calidad de vida de millones de personas en el mundo.



El Centro de Inmunología Molecular (CIM) ha creado el NeuralCIM, un tratamiento innovador que promete cambiar el paradigma de la lucha contra el Alzheimer.

Y a diferencia de las terapias convencionales, que se limitan a paliar los síntomas, NeuralCIM (desarrollado inicialmente como NeuroEPO) actúa sobre las causas del daño neurodegenerativo.



El NeuralCIM es un fármaco neuroprotector derivado de la eritropoyetina, modificada para eliminar su efecto sobre la producción de glóbulos rojos y potenciar sus propiedades neuroprotectoras.



Al ser administrado de modo intranasal el medicamento llega directamente al cerebro a través del líquido cefalorraquídeo, evitando la barrera hematoencefálica y minimizando efectos secundarios.



Los resultados de los ensayos clínicos realizados en Cuba han sido prometedores. El estudio ATHENEA, cuyos resultados fueron publicados en los Anales de la Academia de Ciencias de Cuba en septiembre de 2024, demostró que el NeuralCIM mejoró significativamente la evaluación cognitiva en pacientes con síndrome clínico de Alzheimer, con un perfil de seguridad muy favorable.



El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) le confirió en 2023 el registro sanitario condicional para el tratamiento del Alzheimer leve o moderado.



A comienzos de este marzo el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó los positivos resultados de NeuralCIM.



En su cuenta oficial en la red social X el canciller cubano indicó que «El bloqueo contra Cuba impide que 7 millones de estadounidenses reciban los beneficios del NeuralCIM y puedan hacer frente al alzhéimer y la demencia con un tratamiento cubano con una efectividad demostrada».



Rodríguez Parrilla compartió un video con testimonios de pacientes del doctor Bill Blanchet, en Colorado, Estados Unidos, quienes abundaron en los beneficios de este tratamiento.



En Cuba, desarrollar nuevos medicamentos como este es particularmente significativo considerando que alrededor de 160 000 cubanos padecen Alzheimer u otras formas de demencia.



La enfermedad se ha convertido además en una de las principales causas de dependencia y discapacidad entre adultos mayores, lo cual supone un gran desafío para el sistema sanitario y para las familias cuidadoras.



Las proyecciones demográficas tampoco son alentadoras en este sentido. Según estimaciones divulgadas por especialistas del sistema de salud cubano, el número de personas con demencia podría superar las 260 000 hacia el año 2050, impulsado por el acelerado envejecimiento de la población.

Mientras en el mundo la ciencia continúa buscando tratamientos más eficaces contra el Alzheimer, el desarrollo de medicamentos como NeuralCIM evidencia que la investigación biomédica cubana, aun en medio de las adversidades que hoy golpean al país, continúa abriendo caminos de esperanza.