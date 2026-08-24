En Trinidad Segundo Encuentro de Estudios Afrolatinos Gilberto Medina In Memoriam

El encuentro deviene homenaje a la memoria del investigador trinitario Gilberto Medina, quien siempre insistió en la necesidad de estudiar y preservar los aportes afrolatinos en la cultura de la tercera villa de Cuba

Investigadores, religiosos, artistas e intelectuales aportaron nuevas evidencias sobre el legado africano en Trinidad. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

La herencia de la cultura africana en la ciudad de Trinidad es significativa y eventos como el Encuentro de Estudios Afrolatinos Gilberto Medina In Memoriam contribuyen al estudio y conocimiento de estas raíces con una fuerte presencia en la identidad local.

El Museo de Arqueología Guamuahaya es el anfitrión de este evento, que en su segunda edición se consolida como un espacio de convergencia donde religiosos, investigadores, intelectuales y artistas validan evidencias en torno a esta temática.

En ello coincide Carlos Alberto Alboláez Mesa, especialista de la institución cultural, quien reconoce que aún queda mucho por profundizar sobre acontecimientos históricos desde la propia conquista española hasta finales del siglo XIX, período marcado por la esclavitud y otros acontecimientos trascendentales.

En las sesiones se abordaron aspectos vinculados a las raíces espirituales y religiosas, las manifestaciones artísticas, así como la evolución histórica y social, expresiones de los procesos culturales que tuvieron lugar en el Caribe y, en particular, en Trinidad.

En Trinidad tuvo lugar el Segundo Encuentro de Estudios Afrolatinos Gilberto Zerquera In Memoriam.

El encuentro deviene homenaje a la memoria del investigador trinitario Gilberto Medina, quien siempre insistió en la necesidad de estudiar y preservar los aportes afrolatinos en la cultura de la tercera villa de Cuba.

Desde la ciencia, la tradición y el arte, estos encuentros ofrecen nuevas evidencias sobre el legado negro en la construcción de nuestras sociedades y permiten avanzar en un interesante proyecto que se gesta en esta urbe patrimonial, la Casa de África de Trinidad.

El Museo de Arqueología Guamuhaya acogió este encuentro, que rinde homenaje al investigador trinitario Gilberto Medina.