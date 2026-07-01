Desde la ciencia también se abonan las vegas

La gestión empresarial, el beneficio del cultivo del tabaco y el apoyo a su producción, entre otros asuntos inherentes al sector en este central territorio, se incluyeron entre las temáticas del Fórum por la Innovación, que tuvo lugar en la Empresa de Acopio y Beneficio de Sancti Spíritus

La ciencia también está presente en el cultivo de la hoja. Foto: Nelson Manuel Pérez Estupiñán

Una apuesta por la aplicación de la técnica y la ciencia en pos del crecimiento económico de la provincia resultó el Fórum por la Innovación en el que trabajadores y vegueros pertenecientes a la Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco mostraron sus múltiples alternativas e innovaciones.

Sortear el complejo escenario que enfrentan los productores espirituanos también constituye un propósito de la cita. A juicio de Geisha Calero de la Paz, directora de Desarrollo de la entidad, las 19 soluciones presentadas muestran salidas diversas a procesos claves para la producción agrícola de la hoja, uno de los rubros exportables imprescindibles del país.

El movimiento anirista de la empresa tributa, según Calero de la Paz, a mantener los indicadores y la producción preindustrial, como motor impulsor en la sustitución de importaciones.

La gestión empresarial, el beneficio del cultivo del tabaco y el apoyo a su producción, entre otros asuntos inherentes al sector en este central territorio, estuvieron entre las temáticas abordadas.

Según Calero de la Paz, las investigaciones evidenciaron alto rigor y soluciones prácticas. “Entre los temas más novedosos destaca el tratamiento del tabaco bajo estrés hídrico, y el manejo para obtener mayor rendimiento agrícola de toneladas por hectárea”.

La muestra de procedimientos y herramientas que tributan a la toma de decisiones, la productividad empresarial y la sostenibilidad constituyeron, además, puntos de partida para próximos debates y puesta en marcha de innovaciones en una entidad que no recesa.