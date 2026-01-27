En video: Cuba reporta 750 fallecidos en accidentes de tránsito al cierre de 2025

Cuba en 2025 reportó incrementos en cifras de accidentes del tránsito y sus víctimas

Cubasí

27 enero, 2026 - 8:05am

En 2025 hubo en Cuba 7 538 accidentes de tránsito. (Foto: Facebook)

El tema se examinó por la Comisión Nacional de Seguridad Vial. En la sesión de trabajo se expusieron las causas y vulnerabilidades que persisten en frecuentes violaciones de la Ley 109 sobre la movilidad de vehículos y peatones en el país.

RELACIONADO CON:

Cubasí

Texto de Cubasí

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026