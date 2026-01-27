En video: Cuba reporta 750 fallecidos en accidentes de tránsito al cierre de 2025

En 2025 hubo en Cuba 7 538 accidentes de tránsito. (Foto: Facebook)

El tema se examinó por la Comisión Nacional de Seguridad Vial. En la sesión de trabajo se expusieron las causas y vulnerabilidades que persisten en frecuentes violaciones de la Ley 109 sobre la movilidad de vehículos y peatones en el país.