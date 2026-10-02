En video: Gallos a la pelea

Jóvenes y consagrados convergen en el conjunto que defenderá la valla en la versión 65 de la Serie Nacional

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2 octubre, 2026 - 4:40am

Foto: Alien Fernández/ Escambray

El equipo ya está listo para su debut en el clásico beisbolero, el 4 de octubre, frente a Camagüey, en el terreno del «Huelga».

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