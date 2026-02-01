Ante la aparición de las secuelas del virus del chikungunya, que por estos tiempos desvela a no pocos espirituanos, el especialista en 2do Grado en Medicina Interna, doctor Edgardo Conde de Lara, aclara la importancia de buscar atención médica oportuna y no automedicarse.
En video: No automedicarse, el consejo del doctor Edgardo Conde
El reconocido galeno espirituano recomienda no violentar las fases de la enfermedad para una mejor recuperación
