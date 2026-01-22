Encuesta en Cuba: Una fotografía a la realidad de mujeres, niños y adolescentes

Comenzó en el país la séptima ronda de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), la cual prevé extenderse durante cuatro meses y abarcará miles de hogares en todo el territorio nacional

Equipos especializados de la ONEI, debidamente capacitados, visitarán los hogares seleccionados mediante una muestra representativa nacional. (Foto: Juvenal Balán)

Orientada a investigar la situación de la niñez, las adolescencias y las mujeres, para trazar –con esos resultados– políticas públicas, comenzó en el país la séptima ronda de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), la cual prevé extenderse durante cuatro meses y abarcará miles de hogares en todo el territorio nacional.

La encuesta, liderada por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) con el apoyo técnico y financiero de Unicef Cuba, se enfoca en los derechos humanos, ofreciendo una fotografía detallada del contexto de crecimiento y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Sunny Guidotti, representante Adjunta de Unicef en Cuba, explicó que contar con información actualizada y fiable permite saber dónde estamos y cómo avanzar para que cada infante tenga las mismas oportunidades, y destacó que la MICS «no solo mide indicadores: ayuda a comprender los contextos donde se desarrollan las infancias».

NOVEDADES Y ALCANCE DE LA ENCUESTA

La MICS 7 incorpora por primera vez temas críticos no abordados con anterioridad, como la salud mental, la calidad del agua a nivel de hogar y una ampliación de los datos sobre violencia contra las mujeres.

También profundiza en áreas esenciales como salud materno-infantil, nutrición, educación temprana, protección contra la violencia y factores ambientales vinculados al cambio climático.

La representante de la Unicef en Cuba aseguró que la capacidad de la encuesta para desagregar información por territorio, sexo, edad y nivel socioeconómico permitirá revelar desigualdades y situaciones de vulnerabilidad específicas: «Esta información va a permitir que el gobierno pueda concentrar inversiones, adaptar programas dependiendo del territorio y de las edades».

METODOLOGÍA PARA APLICAR

Para la investigación, equipos especializados de la ONEI, debidamente capacitados, visitarán los hogares seleccionados mediante una muestra representativa nacional.

Se aplicarán cuestionarios a la persona encargada del hogar, a mujeres en edad fértil (15-49 años) y a cuidadores de niños menores de cinco años.

De acuerdo con Juana María Pantoja Hernández, jefa de la ONEI, las autoridades garantizarán la confidencialidad de los datos, los cuales serán procesados de forma anónima, y utilizados exclusivamente con fines estadísticos, bajo estándares internacionales de ética.