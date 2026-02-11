Energía renovable alimenta centros vitales en Sancti Spíritus

Unos 112 módulos de paneles solares se instalarán en instituciones de la provincia con el propósito de mantener servicios vitales para la población

Energizar el gabinete telefónico a partir de los paneles solares de la empresa de Materias Primas redunda en beneficio de la comunidad. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

La instalación de paneles solares en centros que ofrecen servicios vitales a la población se materializa en Sancti Spíritus, como parte de las medidas de contingencia destinadas a enfrentar el desabastecimiento actual de combustible, que incide directamente en la baja disponibilidad de generación en Cuba.

De acuerdo con Roberto Hernández Pérez, director de la Empresa Eléctrica en el territorio los paneles proceden de un donativo chino de 10 000 módulos que, en un primer momento, tenían como principal destino el programa de electrificación de viviendas aisladas, pero a tono con la situación actual la mitad será para garantizar el funcionamiento de centros de servicios a partir del aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

En la provincia se entregaron 112 de esos módulos distribuidos en todos los municipios para darles vitalidad a hogares de ancianos y maternos, funerarias y policlínicos, fundamentalmente a los cuerpos de guardia de esos últimos lugares, detalló Roberto.

Otros, agregó, se ubicarán en oficinas de trámites, sucursales bancarias y eléctricas, mientras cuatro de esos equipos serán ubicados en gabinetes de Etecsa, de acuerdo con el nivel de prioridad de cada lugar.

De igual modo, se instalarán 150 sistemas solares en viviendas aisladas no electrificadas, los cuales se suman a los ya entregados al personal de Educación y del sistema de Salud, con facilidades de pago y créditos a largo plazo.

Entre otras medidas esenciales dentro del contexto actual en Sancti Spíritus, se ha establecido la desconexión eléctrica obligatoria de todos los edificios de servicios estatales, con énfasis en los administrativos, desde las 12 de la noche del viernes hasta las cinco de la mañana del lunes, con el objetivo de lograr un ahorro energético tangible en medio de la crítica situación.

En las áreas que queden desocupadas, se procederá a bajar el breaker para eliminar cualquier consumo. Paralelamente, se potenciará el trabajo a distancia amparado en la Resolución No. 71 del Ministerio de Trabajo, que facilita el teletrabajo y otras modalidades no presenciales.

Como se ha explicado por parte de los directivos del territorio, se trata de lograr la desconexión total de todo el sector estatal y no estatal que no brinde servicios de prioridad como la cocción de alimentos para la población, junto a la adopción de medidas en el sector residencial en zonas que tienen energía 24 horas, los que indistintamente se rotan para proteger el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y otros priorizados por distintas razones, donde debe existir un mayor control.