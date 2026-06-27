Energía solar para sostener la vida de niños electrodependientes en Trinidad (+fotos)

Dos infantes en este territorio ya disponen de módulos fotovoltaicos en sus viviendas a fin de asegurar la atención que requieren por sus patologías

El kit fotovoltaico fue emplazado en la vivienda del menor por técnicos de la Sucursal Copextel y consta de un panel solar y una estación de energía de 200 y 800 watts. (Fotos: Juan Carlos Naranjo)

Leroy Ganusa Martínez es uno de los niños beneficiados en el municipio de Trinidad con la instalación de módulos de energía solar, a fin de garantizar servicios esenciales, entre ellos el uso de aspiradoras y ventilación domiciliaria.

Ante las prolongadas interrupciones eléctricas, esta fuente alternativa en su hogar viabiliza las atenciones especiales asociadas a la patología Síndrome de West que lo mantiene encamado, sin visión y sin poder hablar, pero rodeado del cariño de sus familiares.







El kit fotovoltaico fue emplazado en la vivienda del menor por técnicos de la Sucursal Copextel y consta de un panel solar y una estación de energía de 200 y 800 watts, respectivamente, lo que facilita la elaboración de su comida y el uso de la máquina de aspirar que “a cada rato requiere carga, lo mismo que sus ventiladores”, expresó su mamá Roxana Martínez Guerra.

El caso de Leroy, por lo sensible, constituye una de las prioridades del trabajo social comunitario, como manifestó Rebeca Medina Jiménez, delegada de la circunscripción y presidenta del Consejo Popular Monumento, quien mantiene un vínculo permanente con la familia del infante.

Por su parte, Jorge Luis Cantero Bravo, especialista de Atención la Población de la Asamblea Municipal del Poder Popular, reconoció la preocupación y el apoyo del órgano de gobierno en función de atender las necesidades de este niño con necesidades especiales.