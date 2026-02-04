Enoel Salas Santos: La lealtad de un agente eterno al servicio de Cuba (+video)

Espirituano de nacimiento, este 3 de febrero falleció en Placetas el compañero Enoel Salas Santos conocido en la historia de la Seguridad del Estado como el agente Allam o «el rubio de Cabaiguán»

Enoel Salas Santos estuvo encubierto durante más de 25 años. (Foto: ACN)

El exagente de la Seguridad del Estado Enoel Salas Santos, conocido como Allam, falleció este 3 de febrero a los 89 años de edad en el municipio de Placetas, Villa Clara, tras una trayectoria marcada por infiltraciones en organizaciones contrarrevolucionarias y el cumplimiento de arriesgadas misiones que contribuyeron a la defensa de la Revolución cubana.

Al evocar sus raíces en una entrevista concedida años atrás, Salas Santos relató que en agosto de 1957, con apenas 21 años, decidió junto a campesinos y estudiantes levantarse contra el dictador Fulgencio Batista.

En el Escambray, dijo, conoció lo que significaba la lucha verdadera, y recordó que en el combate de La Llorona resultó herido en el brazo izquierdo, aunque esa circunstancia no lo detuvo.

El legendario guerrillero argentino-cubano Ernesto Guevara (el Che), lo encontró después y le otorgó el grado de primer teniente, con el cual participó en los combates de Güinia de Miranda, Banao, Fomento, Guayos, Cabaiguán y otros poblados, cada uno representando un pedazo de patria recuperada.

Sobre el triunfo de enero de 1959, Allam expresó con nostalgia que entrar a La Habana significó escribir la primera página de la historia soñada; rememoró que allí se reunió con el Che en La Cabaña y posteriormente, bajo las órdenes de Ramiro Valdés, organizó el ejército en Las Villas.

Poco después recibió la misión de depurar las filas y detectar a quienes no merecían permanecer en ellas, experiencia que le enseñó que la Revolución se defendía también con inteligencia.

En cuanto a su infiltración en la contrarrevolución, explicó que tuvo que renunciar a su condición de oficial rebelde y aparentar traición; su familia le dio la espalda, pero subrayó que esa era la orden: infiltrarse, escalar posiciones y llegar al exterior.

Ya en Estados Unidos, penetró la organización contrarrevolucionaria Alpha 66 y alcanzó el cargo de coordinador militar, desde donde frustró ataques piratas y descubrió atentados contra Fidel Castro Ruz; cada información transmitida representaba un golpe a los enemigos.

Respecto a la infiltración frustrada en Baracoa, narró que fue introducido desde República Dominicana junto a Eloy Gutiérrez Menoyo y otros contrarrevolucionarios.

Dejó pistas en el camino para que la Seguridad lo identificara y finalmente fue capturado; recibió una condena de 25 años de prisión, de los cuales cumplió 13 años y siete meses; en la cárcel continuó actuando como agente, extrajo información y desarticuló células, etapa que calificó como dura pero útil.

Su rostro se iluminaba al recordar el día en que su identidad fue revelada en Placetas, con el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés presente, se dio a conocer su verdadera historia y recibió los grados de teniente coronel del Ministerio del Interior (Minint), hecho que definió como un renacer y la confirmación de que todo el sacrificio había valido la pena.

En sus reflexiones finales, exhortaba a las nuevas generaciones al señalar que hoy cuentan con mejores condiciones para trabajar.

Añadía que en su tiempo se cumplía con mucho menos y subrayaba que la Revolución necesita siempre agentes, aunque su nombre ya sea público, porque nunca se deja de servir a Cuba.

Hoy el sol de Placetas iluminó la funeraria donde sus compañeros le rinden honores; el frío tiñó de gris el cielo, como si la naturaleza misma comprendiera que había muerto un héroe al que Cuba le debe mucho.