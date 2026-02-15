Entrega de los Oscar augura sorpresas en una lid impredecible

La temporada de premios está marcada por récords, apuestas arriesgadas y varias candidaturas inesperadas que podrían traducirse en grandes sorpresas durante la gala

La película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, lidera la carrera con 16 nominaciones.

A un mes de la entrega de los Premios Oscar, todo apunta a que la ceremonia del 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, California, podría ser una de las más impredecibles de los últimos años.

Tras el anuncio oficial de nominaciones a finales de enero, analistas y medios especializados coinciden en que la temporada de premios está marcada por récords, apuestas arriesgadas y varias candidaturas inesperadas que podrían traducirse en grandes sorpresas durante la gala.

La película Sinners, dirigida por Ryan Coogler, lidera la carrera con 16 nominaciones, una cifra sin precedentes que supera marcas históricas alcanzadas por clásicos como Titanic o La La Land.

Este dominio convierte al thriller en el principal favorito, aunque también aumenta la posibilidad de una reacción sorpresa por parte de los votantes.

Uno de los temas más comentados ha sido la mezcla de apuestas tradicionales con elecciones poco previsibles. Entre las sorpresas destaca la inclusión del drama automovilístico F1 en la categoría principal, así como la ausencia de algunos nombres considerados seguros durante la temporada.

Asimismo, el musical Wicked: For Good, que llegaba con altas expectativas tras el éxito de su primera parte, quedó fuera de categorías clave, consolidando la narrativa de unos Oscar particularmente abiertos este año.

La edición 2026 también refleja cambios culturales dentro de la Academia. Por primera vez, una canción del género K-pop ha sido nominada al Oscar, gracias al tema Golden, de la película animada KPop Demon Hunters, señal del creciente peso internacional del cine y la música global en Hollywood.

Además, la Academia estrena una nueva categoría dedicada al logro en casting, lo que podría generar resultados inesperados y ampliar el reconocimiento a áreas tradicionalmente menos visibles del proceso cinematográfico.

Las categorías interpretativas se perfilan como las más competidas. Figuras consolidadas como Leonardo DiCaprio, Emma Stone o Timothée Chalamet compiten junto a intérpretes que podrían dar la sorpresa y lograr su primera estatuilla, en una temporada marcada por la diversidad de estilos y cinematografías.

Especialistas señalan que, pese al liderazgo de ciertos títulos, la división del voto y el creciente peso del cine internacional podrían favorecer giros inesperados en premios clave como Mejor Película o Dirección.

Con récords históricos, nuevas voces y decisiones de la Academia cada vez menos previsibles, la edición 98 de los Oscar se perfila como una ceremonia donde cualquier resultado es posible.