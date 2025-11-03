En video: Jóvenes voleibolistas espirituanos buscan colarse en el campeonato nacional

El equipo de voleibol masculino de la categoría juvenil entrena con vistas a participar en su campeonato nacional. Los detalles los tiene Maikel Martín Gallego

Maikel Martín Gallego

3 noviembre, 2025 - 1:35am

Los atletas espirituanos no pierden ni un día de preparación.

RELACIONADO CON:

Maikel Martín Gallego

Texto de Maikel Martín Gallego
Narrador y comentarista deportivo. Colaborador habitual de Escambray en temas del deporte.

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025