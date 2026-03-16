Escogidas gestionadas por productores espirituanos funcionan con saldos favorables

El funcionamiento de estos centros permite ofrecer empleo a unas 600 personas, muchas de ellas mujeres y jóvenes. (Foto: Facebook)

Con saldos favorables en el cuidado y calidad de la hoja y en la generación de fuentes de empleo, en la provincia de Sancti Spíritus funcionan hoy 29 escogidas gestionadas por productores de tabaco, lo cual representa un paso importante también en los encadenamientos entre los sectores estatal y privado.

Ganamos en la protección de los acopios, en los niveles de capa con destino a la exportación y en la obtención de un volumen significativo de capas más altas, de mayor categoría, apuntó en conferencia de prensa Carlos González, director de la Unidad Empresarial de Base Tabaco Tapado, de la Empresa de Acopio y Beneficio de la solanácea en el territorio.

El programa que comenzó a implementarse hace unos tres años y que ya tiene gran acogida sobre todo en el municipio de Cabaiguán, donde se concentra el grueso de las plantaciones de esta modalidad, facilita desde la limpieza inicial hasta la selección adecuada de la hoja y en instalaciones con buenas condiciones y en las que este renglón sufre menos manipulación.

Insistió en que el funcionamiento de estos centros permite ofrecer empleo a unas 600 personas, muchas de ellas mujeres y jóvenes que estaban desvinculados, además de brindarles estabilidad laboral, pues una vez que finaliza este proceso asumen otras tareas dentro de las propias fincas, lo que repercute, a su vez, en la economía familiar.

De acuerdo con directivos del sector, al estar ubicadas en zonas rurales, algunas de ellas, incluso, en lugares muy apartados, el trabajo de las escogidas posibilita cierta reanimación de las comunidades.

En la medida en que se recupera y cobra auge la producción tabacalera en estos entornos, se restablece el nivel de vida de los pobladores y los hogares cuyos sustentos giran alrededor de las vegas, subrayaron.

Considerada una de las principales plazas del cultivo en Cuba, Sancti Spíritus plantó en la actual campaña mil 490 hectáreas (ha), el 84 por ciento de ellas en los meses de octubre a diciembre, la época óptima para las siembras y que asegura mayores rendimientos agrícolas; mientras, en el caso del tapado creció en unas 60 ha en comparación con el ciclo precedente.

González adelantó a la prensa que en el área recolectada de esta última modalidad ya se aprecian resultados muy favorables, con un rendimiento superior a lo planificado, y explicó que este año la intención es que estos productores aporten la capadura para la producción nacional.