Espirituanos en Clásicos mundiales

Frederich Cepeda, el tercer bate de Cuba en el IV Clásico Mundial. (Foto: Internet)

La verdadera historia de Sancti Spíritus en los Clásicos Mundiales no está en la cantidad de participantes, sino en el número de incursiones.

Cada uno de los cuatro jugadores que han intervenido lo ha hecho más de una vez, por lo que en participaciones se multiplicaría en 11. A la historia ya contada de Frederich Cepeda con sus cuatro eventos, que lo convierten en el más destacado no solo de su tierra natal, sino de Cuba y entre los mejores del mundo por sus récords vigentes, se une la de otros tres yayaberos que lograron incluirse en el selecto grupo.

Yulieski Gurriel Castillo protagonizó tres incursiones sucesivas tras ser de los fundadores en el 2006, edición que representó para él un debut en grande al ser incluido como el segunda base del equipo Todos Estrellas. De esa versión se recuerda su jonronazo ante Panamá en el partido inicial que sirvió para impulsar las dos carreras con que Cuba se fue encima del marcador en la parte alta del noveno, aunque después los canaleros forzaron el extrainning.

También el protagonismo de Cepeda, quien resultó el mejor bateador cubano al conectar hit en todos los partidos, incluidos cinco dobles y dos jonrones, compilar cerca de 400 e impulsar ocho carreras. Memorable resultó su cuadrangular en el partido final por el oro ante Japón, en el que impulsó tres carreras.

El trío de yayaberos se completó con el receptor Eriel Sánchez. Los tres se inscriben en el selecto grupo de cubanos con una medalla en los Clásicos, con la de plata lograda en ese año.

En el 2009, tres espirituanos hicieron el equipo: a Cepeda y Yulieski se unió el lanzador Ismel Jiménez. Para Cepeda, incluido como el jardinero izquierdo del Todos Estrellas, fue la mejor versión. Ismel Jiménez tuvo un buen debut con su memorable triunfo ante Australia en rol de relevo, en un partido en el que Cuba vino de abajo. Al momento de entrar detuvo la rebelión australiana a la altura del séptimo con el juego en contra y solo un out. Luego protagonizó la victoria que le dio a su equipo el pase a la segunda fase.

La tercera edición del 2013 fue la de mayor concurrencia, cuando repitieron Cepeda, Yulieski e Ismel y regresó a la nómina Eriel Sánchez desde la receptoría.

En esa ocasión Ismel Jiménez, se llevó la victoria en el partido inaugural ante Brasil tras ponchar a seis en cuatro y dos tercios de entradas sin permitir anotaciones, en un partido que Cuba ganó 5-2.

La nómina cubana del 2017 incluyó a Frederich Cepeda en su cuarta y última participación en esas lides.

Además de los jugadores, la tierra del Yayabo ha inscrito el nombre de dos entrenadores: Juan De Dios Peña y Rafael Muñoz.