Momentos de gloria del deporte espirituano en 2025

Alejandro claro fue el único medallista en mundiales. (Foto: Ricardo López Hevia)

La medalla de bronce del boxeador Alejandro Claro Fiss, única presea entre todos los espirituanos que asistieron a mundiales, los tres yayaberos que subieron al podio en los II Juegos Panamericanos Junior, los primeros clasificados a los Centroamericanos de República Dominicana y los récords en Series Nacionales de Béisbol del estelar Frederich Cepeda figuraron entre los sucesos más distinguidos del deporte espirituano en el orden competitivo durante el 2025.

El desempeño de Claro vino a catapultar los pasos sólidos del boxeo, que ratificó su inclusión en la élite del país, con su segundo lugar en el torneo nacional Playa Girón.

En el caso de la cita paraguaya, el oro del saltador Diosber Hernández y los bronces del arquero Abrham Pérez y el voleibolista Brayan Valle García aportaron brillantez a la delegación de nueve atletas que nos representó en esa lid; Hernández con el valor agregado de clasificarse por derecho propio a los Panamericanos del 2027.

De las hazañas de Cepeda resaltan sus récords en varios departamentos ofensivos, unos que emergieron el año precedente como el de hits e impulsadas, y otros que se ratificaron cada vez que conectó un doble, un extrabase, recibió un boleto o se embasó.

El 2025 inscribió a los primeros tres espirituanos a los Centroamericanos de este año: la tiradora Lisbet Hernández, el gimnasta Diosger Escobar y los arqueros Javier Vega y Yailín Paredes, una lista que debe incrementarse con los clasificatorios o ranking de los diferentes deportes.

Como muy relevante puede catalogarse el oro inédito del equipo de voleibol masculino en el campeonato nacional y el dominio absoluto del polo acuático, ganador de títulos en todas las categorías y sexos para merecer el primer lugar del país y así emular con el tiro con arco, también lugar cimero de la nación.

Integral resultó el desempeño del béisbol con su segundo puesto nacional, sobre todo por las medallas de plata de los equipos de 9-10 años de las Pequeñas Ligas, y el Sub-18 y el bronce del Sub-12.

Si de competencia se habla, vale mencionar el saldo integral del deporte para personas en situación de discapacidad, segundo lugar del país y que tuvo en Yadira Lázara Ramos Ramírez, ganadora de bronce en la Sordolimpiada de Japón 2025.

El deporte es, esencialmente, competencia. Por eso, aunque la máxima expresión de esa esencia suelen ser las medallas y los récords, como los del saltador de longitud Jorge Odelín en la categoría Sub-21, la cima se mira mejor desde abajo. Por eso, a pesar de que, internacionalmente, los espirituanos subieron pocas veces al podio, ha de evaluarse lo realizado el pasado año como parte de los pasos para construir los sucesos que, a corto o mediano plazo, incrementen el protagonismo de los nuestros a todos los niveles.

En ese sentido, Yuniel Orihuela Labañino, jefe del Departamento de Programación y Sistema Competitivo de la Dirección Provincial de Deportes, califica lo realizado como positivo. “Primera vez en la historia que se alcanza el octavo lugar en la categoría pioneril, en los escolares se alcanzó el noveno y en el juvenil y primera categoría se alcanzó el octavo puesto. Eso dice que estuvimos en el entorno de lo que representa nuestra provincia y además pudimos desarrollar muchos deportes y es alentador el aporte de 15 atletas de varios deportes a un centro como la ESPA nacional. En el caso nuestro destacan las pesas, el polo acuático, el béisbol, lo cual posibilita desarrollar atletas que vienen en ascenso”.

Y, como parte del sostén de los resultados, menciona la posibilidad de desarrollar las copas provinciales de todos los deportes, “lo cual nos propiciará una mejor matrícula para la EIDE Lino Salabarría a partir del fomento de la reserva”, apunta.

El cierre del año trajo otra buena noticia: la clasificación de los Gallos para la postemporada, que justamente pondrá al rojo vivo el inicio competitivo del 2026, a la espera de que puedan rebasar la difícil etapa de cuartos de final.

Lo otro en la mira son los Juegos Centroamericanos, como evento fundamental, y la posibilidad de que los atletas del Yayabo puedan lograr que Sancti Spíritus siga haciendo historia en lides regionales.