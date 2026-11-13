Suspenden la salida de todos los vuelos a nivel nacional en Estados Unidos

La medida fue tomada debido a «circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad», comunicó la Administración Federal de Aviación de EE.UU.

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) ha suspendido este viernes la salida de todos los vuelos a nivel nacional debido a «circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad».

«Atención a todos los operadores de aeronaves: por orden del centro de mando de la Administración Federal de Aviación, se ha ordenado la suspensión de todas las operaciones en los aeropuertos. Todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso», reza el comunicado del organismo. Los vuelos internacionales con destino a EE.UU. serán gestionados caso por caso, señaló la FAA.

La FAA anunció que la medida se aplicó por «problemas de comunicación que afectaron a varios centros de control de tráfico aéreo» y que «los técnicos de la FAA están investigando el problema».

Actualmente hay 3.100 aeronaves en vuelo con destino a aeropuertos estadounidenses, aseveró Flightradar.

Las suspensiones de vuelos a escala nacional en EE.UU. son extremadamente inusuales. Las dos veces anteriores esta medida fue aplicada el 11 de septiembre de 2001 por los ataques terroristas y en enero de 2023, cuando la FAA detectó problemas en un sistema de alerta para pilotos.

¿Cuál es la duración de la orden?: El aviso de la FAA indica que el período de vigencia comienza a las 20:54 GMT del 13 de noviembre y se extiende hasta las 04:30 GMT del 14 de noviembre.

¿Qué significa para los viajeros? Una suspensión de operaciones en tierra es una directiva de la FAA que impide temporalmente que las aeronaves afectadas despeguen de sus aeropuertos. No significa necesariamente que todos los vuelos hayan sido cancelados, indica USA Today.