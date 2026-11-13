Levantan la suspensión de vuelos en Estados Unidos

La suspensión duró más de cuatro horas y afectó a casi 15 000 vuelos con origen, destino o tránsito en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) levantó una orden de suspensión de la salida de vuelos a nivel nacional que se prolongó durante más de cuatro horas.

Casi 15 000 vuelos con origen, destino o tránsito en Estados Unidos han sufrido retrasos o cancelaciones debido a la suspensión, muestran los datos de FlightAware. Según el sitio web, 9 124 vuelos fueron retrasados y 5 791, cancelados.

Suspensión de vuelos

La FAA ha suspendido este viernes la salida de todos los vuelos a nivel nacional debido a «circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad».

Posteriormente, anunció que la medida se aplicó por «problemas de comunicación que afectaron a varios centros de control de tráfico aéreo» y que «los técnicos de la FAA están investigando el problema». El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que el problema de comunicación afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

Las suspensiones de vuelos a escala nacional en EE.UU. son extremadamente inusuales. Las dos veces anteriores esta medida fue aplicada el 11 de septiembre de 2001 por los ataques terroristas y en enero de 2023, cuando la FAA detectó problemas en un sistema de alerta para pilotos.