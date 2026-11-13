Levantan la suspensión de vuelos en Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) levantó una orden de suspensión de la salida de vuelos a nivel nacional que se prolongó durante más de cuatro horas.
Casi 15 000 vuelos con origen, destino o tránsito en Estados Unidos han sufrido retrasos o cancelaciones debido a la suspensión, muestran los datos de FlightAware. Según el sitio web, 9 124 vuelos fueron retrasados y 5 791, cancelados.
Suspensión de vuelos
La FAA ha suspendido este viernes la salida de todos los vuelos a nivel nacional debido a «circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad».
Posteriormente, anunció que la medida se aplicó por «problemas de comunicación que afectaron a varios centros de control de tráfico aéreo» y que «los técnicos de la FAA están investigando el problema». El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que el problema de comunicación afectó a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta.
Las suspensiones de vuelos a escala nacional en EE.UU. son extremadamente inusuales. Las dos veces anteriores esta medida fue aplicada el 11 de septiembre de 2001 por los ataques terroristas y en enero de 2023, cuando la FAA detectó problemas en un sistema de alerta para pilotos.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.