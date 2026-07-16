Fosa reventada (+fotos)

Hasta la redacción de Escambray llegó la carta de los vecinos del edificio No. 224, ubicado en la calle Carlos Roloff, del municipio de Sancti Spíritus, quienes manifestaron su preocupación por una fosa que hace más de un mes está vertiendo con una fetidez permanente

Los vecinos piden encarecidamente que se atienda esta preocupación por la afectación que causa a la comunidad. (Fotos: Alien Fernández/ Escambray)

Vecinos del edificio No. 224, ubicado en la calle Carlos Roloff, entre Frank País y Coronel Legón, municipio de Sancti Spíritus, se dirigieron a esta sección para manifestar el estado actual de un problema que afecta a los moradores de la mencionada edificación y de las viviendas circundantes, que se ha convertido ya en un posible foco de transmisión de enfermedades, además de las molestias que causa.

“Se trata de una fosa que hace más de un mes está vertiendo por toda la orilla de la acera, con residuos de excremento y una fetidez permanente. En la primera planta reside una anciana de más de 85 años, así como niños menores de edad y personas con enfermedades crónicas”, expresan los remitentes de esta misiva.

Y añaden: “La situación ha sido reportada por nosotros, en disímiles ocasiones, a la Oficina de Atención a la Población y al Puesto de Mando de la sede del Comité Provincial del Partido, se ha notificado a autoridades del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, a las direcciones municipal y provincial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, al delegado de la circunscripción, quien ha gestionado la solución; todo ello sin respuesta concreta.

“Reconocemos que los compañeros de la Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado se han personado dos veces con un carro de limpiar fosas en el sitio de la tupición; pero la primera vez alegaron que la manguera no podía desobstruir la tupición que había, que se necesitaba traer una brigada, picar la acera. Pasados los días, ninguna brigada se presenta al lugar. En una segunda ocasión, vino otra pipa y ni siquiera se bajaron a inspeccionar. Miraron desde lejos y se fueron”, aseguran los vecinos del referido lugar.

“Con respecto a la respuesta dada por los compañeros del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, estos manifestaron que el caso fue reportado, despachado con los compañeros de Acueducto; pero que el trabajo lleva recursos que no están disponibles en estos momentos.

“Más allá de la falta de materiales, preguntamos: ¿traer una brigada para romper la acera y evaluar por el personal correspondiente la posible solución del problema necesita de cuantiosos recursos?

“Evidencias anteriores dan cuenta de que los residuos rebotan y suben por la tubería interna del edificio. Se trata de una situación que empeora con los días… Ténganse en cuenta, también, la mala impresión que ocasiona el vertimiento de heces fecales a la acera de una de las calles principales de la ciudad de Sancti Spíritus”, añaden las personas afectadas.

Finalmente, piden encarecidamente que se atienda esta preocupación por la afectación que causa a la comunidad, y manifiestan su disposición a colaborar en caso de que se necesite de alguna ayuda.

Escambray buscó respuesta en la Dirección Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Sancti Spíritus. Su director, Roberto Nápoles Darias, explicó que tienen conocimiento de este caso. “Efectivamente, nuestro personal se presentó dos veces en el lugar con los carros especializados en desobstrucción y no se pudo resolver el problema, pues se necesita romper el pavimento y para ello se requiere de un martillo y una retroexcavadora que la empresa no tiene”. Asimismo, alegó que solo están recibiendo el 15 por ciento del combustible de la cifra que se demanda la entidad. Añadió que con ese poquito de combustible se está priorizando la búsqueda y distribución de productos químicos para el tratamiento del agua en las estaciones de bombeo y las potabilizadoras, actividad de vital importancia por lo que representa para salud de las personas.

“Ante esa situación tan compleja existen atrasos en la desobstrucción y limpieza de fosas en la provincia; no obstante, pretendemos comenzar las labores en dicho lugar en el transcurso de la próxima semana”, aseguró Nápoles Darias.