Estos son los tres emojis más usados durante 2025

Usados para marcar el tono del mensaje o destacar una idea específica, los emojis, más que simples símbolos, se han convertido en parte fundamental de la comunicación en entornos digitales. Desde las redes nos acercaremos a los tres emojis más usados durante 2025, según datos de la consultora especializada Buffer.

El primer lugar del ranking lo tiene el emoji destellos. La empresa señaló que más de 207.000 usuarios lo utilizaron en sus publicaciones.

Este símbolo transmite emoción o novedad sin resultar demasiado informal o emocional. Según el estudio, en el contexto europeo, se ha consolidado como una forma discreta de añadir brillo sin perder seriedad. En Pinterest los destellos se emplean para resaltar ideas o contenido para guardar, mientras que en Instagram son un recurso para destacar ofertas o mensajes motivacionales.

El segundo puesto de la lista lo ocupa el emoji del dedo índice apuntando hacia la derecha. Se usa para introducir listas, resaltar beneficios u orientar la atención hacia una frase concreta. Es habitual verlo en descripciones de productos. De igual modo, es muy común para invitar al usuario a hacer clic en un enlace.

La tercera posición le corresponde al emoji del fuego, el cual se utiliza como símbolo de tendencia para remarcar que algo está de moda, que un directo ha tenido mucha participación o que una promoción está funcionando muy bien.