Estudiantes de duodécimo grado se enfrentan a sus exámenes finales

Durante la presente semana más de 1 000 estudiantes espirituanos han desarrollado los exámenes para la culminación de sus estudios de preuniversitario.

Durante esta semana en Sancti Spíritus un total de 1 176 estudiantes de duodécimo grado desarrollan los exámenes finales para la culminación de sus estudios como bachilleres, que servirán de antesala a las pruebas de ingreso a la Educación Superior previstas para el próximo mes de junio, según lo dispuesto, recientemente, por el Ministerio de Educación (Mined).

Sobre el tema, el máster en Ciencias Miguel Castellanos Hernández, jefe del Departamento de Educación Preuniversitaria en la Dirección General de Educación en la provincia, puntualizó: “Hasta este momento tenemos un total de 776 estudiantes que desean acceder a sus estudios superiores por la vía de los exámenes de ingreso, pues existe también un por ciento considerable de educandos que ya tienen otorgadas sus carreras”.

Estos últimos ya aseguraron su acceso a la Educación Superior a través de su participación y resultados en concursos de conocimientos, los colegios universitarios de Ciencias Médicas, Básicas, Periodismo, Ingeniería Agrónoma y Forestal, así como los alumnos que optan por carreras ofertadas por el Ministerio del Interior (Minint) y las muchachas que lo hacen a través del Servicio Militar Voluntario Femenino.

De igual forma, Castellanos Hernández acotó: “Al concluir los exámenes ordinarios y las revalorizaciones volveremos a verificar quiénes desean realizar los exámenes de ingreso para comenzar la preparación intensiva; en la que estamos enfrascados desde el inicio del curso y ha sido una prioridad para nuestra dirección de Educación y todos los docentes que están en las aulas frente a este importante proceso en la vida de los educandos”.