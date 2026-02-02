Estudiantes de escuelas pedagógicas comienzan prácticas docentes

Los alumnos de cuarto año procedentes de los dos centros de este tipo en Sancti Spíritus se suman a las aulas desde este lunes

Las prácticas docentes suponen un componente esencial en la formación de quienes se preparan para ejercer el magisterio.

Un centenar de jóvenes espirituanos, procedentes de las escuelas pedagógicas Rafael María de Mendive y Vladislav Volkov, comienzan este lunes sus prácticas docentes correspondientes al cuarto año de formación profesional.

Las mismas se extenderán durante todo el segundo semestre del actual período lectivo y finalizarán con los tradicionales ejercicios de culminación de estudios.

Estas prácticas incluyen a los estudiantes de las diferentes especialidades que se imparten en las escuelas pedagógicas y se llevan a cabo en toda la provincia, donde los jóvenes maestros trabajan en base a una guía que se corresponde con el año académico que cursan.

Carlos García Morales, jefe del Departamento de Formación y Actividad Científica en la Dirección General de Educación en el territorio, precisó: “Las prácticas docentes son imprescindibles dentro de la formación que reciben los estudiantes de las escuelas pedagógicas, es allí donde se forja el maestro; son una oportunidad para que nuestros muchachos pongan en práctica la teoría recibida en las clases y se reafirmen como futuros educadores”.

De forma puntual, los estudiantes de cuarto año tienen como meta en esta etapa la preparación y superación de cara al inicio de las prácticas a tiempo completo, previo a su culminación de estudios.

Este programa tributa de forma directa al proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes centros educativos de la provincia y alivia el déficit de la cobertura docente, un indicador muy deprimido en el territorio desde hace algún tiempo.