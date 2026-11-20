Putin insta a los ucranianos a unir esfuerzos con Rusia: «Pasen a nuestro lado»

El mandatario vinculó el actual conflicto con los intentos de fuerzas externas de debilitar y someter a Rusia

«Hay que pensar en el futuro, en el futuro de sus hijos», declaró el mandatario.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, instó este 20 de noviembre a los ucranianos a pensar en el futuro y unir esfuerzos con Rusia para estar juntos en el lado «correcto» de la historia.

En una entrevista con el cineasta serbio Emir Kusturica, el mandatario vinculó el actual conflicto con los intentos de fuerzas externas de debilitar y someter a Rusia mediante la lógica de «divide y vencerás», y señaló que eso responde a los intereses de Ucrania.

«Si vamos a hablar de los ucranianos, quisiera que escucharan esto: pase lo que pase y por más tragedias que ocurran hoy, hay que pensar en el futuro, en el futuro de sus hijos, y entender que, si queremos ser fuertes, importantes y contar con condiciones para un buen desarrollo, por supuesto debemos estar juntos. En ese sentido, debemos unir nuestros esfuerzos para alcanzar objetivos comunes», declaró Putin.

«Quisiera decirles: pásense a nuestro lado, porque es nuestro lado común. Pásense al lado común, al lado correcto de la historia», agregó.