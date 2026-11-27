La prensa española siguió en tiempo real el debate entre los cuatro candidatos a la presidencia.

Pedro Sánchez y Ada Colau han exhibido músculo -pese a las fisuras- frente a una derecha y una extrema derecha que no se han hecho daño, pero han quedado arrinconadas durante los noventa minutos que ha durado la emisión.

Esta es la primera lectura que hacen los expertos consultados por Público tras el debate a cuatro que ha organizado este jueves la Academia de Televisión. «La confrontación entre los dos bloques ha sido muy visible, tanto en la batalla por la identidad como en los relatos económicos», sostiene Paloma Piqueiras, doctora en Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid.

«Sánchez ha dado una imagen presidenciable. Colau, la sorpresa de la noche. Los dos han hecho un buen tándem. Feijóo ha sido incapaz de proponer y Abascal, ha estado desorientado», resume el analista y consultor político Jordi Sarrión-Carbonell.

«El presidente ha estado mucho más a la ofensiva que en el cara a cara con Feijóo. La estrategia que utilizaron en el anterior debate o no les funcionó o no ha sido tan efectiva como esperaban, ha sido ampliamente criticada por sus propios votantes. El PSOE no se podía arriesgar a perder a los suyos hacia el Frente Amplio», continúa Jose María Ramírez Dueñas, profesor de Sociología y Opinión Pública en la UNED.

«El PP ha ido remontando a medida que avanzó el debate, pero Vox lo ha arrastrado a un extremo que -electoralmente- no beneficia a Génova», insiste Giselle García Hípola, profesora de Ciencia Política en la Universidad de Granada. Abascal, Feijóo y Colau han acudido a la cita con tonos oscuros. Sánchez ha destacado con un dos piezas azul eléctrico y una corbata color PSOE, regalo del director general de la OMS, Tedros Adhanom.

La dupla progresista, vencedora de la noche

Ada Colau y Pedro Sánchez han chocado -sutilmente- en temas como la vivienda, la lucha contra corrupción o las prestaciones públicas, donde la candidata de la izquierda alternativa ha pedido más ambición al presidente del Gobierno. Estos roces entran dentro de lo esperado en plena estrategia de los socialistas para comerse el grueso del voto progresista, tal y como advierten las voces consultadas por Público.

«Colau ha intentado marcar distancias con Sánchez dentro de una agenda compartida, ha querido demostrar que puede exigirle más en feminismo, políticas sociales o redistribución, pero se han aliado frente a un adversario común», sostiene Paloma Piqueiras, en referencia al bloque que conforman PP y Vox. «Frente Amplio necesitaba confrontar para salir reforzado y evitar -al mismo tiempo- una fuga de votantes hacia el PSOE», considera José María Rodríguez Dueñas.

«Sánchez y Colau han ido mostrando poco a poco más sintonía, han descolocado a la derecha y la extrema derecha. El bloque progresista ha ganado este debate. Colau es -de hecho- la única que ha estado conectada durante toda la emisión, hablamos de una candidata que tiene mucha mili en asambleas y organizaciones. Y se ha notado», reivindica Giselle García Hípola.

«Esta noche ha nacido un gran tándem político. Sánchez y Colau lo han hecho bien, podemos decir que han ganado. El hecho de que la candidata de la izquierda alternativa fuese la única mujer también la ha beneficiado. El voto femenino no está nada decantado y suele favorecer a los partidos progresistas», señala Jordi Sarrión-Carbonell.

Los expertos coinciden al destacar que la exalcaldesa de Barcelona «no ha esperado a que le cedieran el protagonismo», de hecho, marcó la conversación desde el primer momento, cuando exigió una condena -unánime- de la violencia machista que solo despreció el líder de Vox.

Feijóo y Abascal, difuminados ante las izquierdas

Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo han quedado arrinconados y se han centrado en atacar a las personas migrantes y verter comentarios machistas, sin detallar un paquete de medidas alternativo al que han desplegado durante esta legislatura el PSOE y Sumar. «El PP y Vox no han confrontado directamente, sino que se han repartido los marcos discursivos. Feijóo centró sus ataques en la gestión, mientras Abascal puso sobre la mesa cuestiones más ideológicas e identitarias», considera Paloma Piqueiras. «Abascal ha estado más radical que nunca. Las últimas encuestas tal vez estén desinflando su resultado. Y la estrategia puede que sea -ahora- la de reforzar y azuzar a los suyos», vaticina Giselle García Hípola. La profesora cree que además que el candidato popular ha quedado «en evidencia» al confrontar con Ada Colau en materia de vivienda, donde se ha podido ver «la falta de consistencia» del programa de Alberto Núñez Feijóo.

El PP caminó «desubicado» durante casi todo el debate, «sin temas propios», coincide Jose María Ramírez Dueñas. Y ni siquiera ha sido capaz de remontar en cuestiones -a priori, favorables- como el accidente de Urda o la crisis de Ceuta. «La derecha y la extrema derecha no se han atacado, pero tampoco han salido a defenderse», recalca el politólogo. Alberto Núñez Feijóo protagonizó -sin duda- uno de los momentos más incómodos de la cita televisiva al reprocharle a Ada Colau haber estado «calladita» durante la gestión de la DANA, cuando la exalcaldesa no ocupaba ningún cargo público ni en Barcelona ni en el Estado.

Santiago Abascal subió luego el tono al preguntarle a Pedro Sánchez si había «traído a esta señora para hacerle el juego sucio» en el debate organizado por la Academia de Televisión. «La comunicación no es lo que tú dices, sino lo que la audiencia entiende. Y la mayoría de los españoles seguramente muestren rechazo hacia estas actitudes. Le pueden hacer daño -electoralmente- sobre todo a Feijóo», termina Jordi Sarrión-Carbonell.

¿La ‘revancha’ del cara a cara?

Pedro Sánchez ha cambiado el tono con respecto al cara a cara que mantuvo la semana pasada -en el mismo plató- con Alberto Núñez Feijóo. Los expertos creen que el objetivo no era -esta noche- pescar votos en el centro, sino activar a los votantes del propio PSOE.

«El presidente ha sido capaz de conseguir golpes memorables y eso también es fundamental para que [los cortes] circulen luego por redes. El jefe de la oposición se ha equivocado de planteamiento. Feijóo pensó que esto era igual que el cara a cara y se encontró con un tono diferente y un formato diferente», continúa el analista y consultor político. «Sánchez ha querido además comparar [la situación] con la que se ha vivido en otros países donde ha ganado la extrema derecha. Y Feijóo ha estado mucho más nervioso», coincide Giselle García Hípola. «La izquierda ha mejorado con respecto al debate anterior», recalca José María Ramírez Dueñas.

Los minutos de oro de los candidatos

El debate ha durado poco más de noventa minutos. Pedro Sánchez ha terminado con un llamamiento a la movilización y ha pedido no dar «ni un paso atrás» este 29N. Alberto Núñez Feijóo ha terminado vendiéndose -una vez más- como un buen gestor, pese a que lo contradice su experiencia al frente de la Xunta de Galicia. Ada Colau se ha comprometido a «escuchar a la ciudadanía movilizada» y Santiago Abascal ha concluido con referencias al mantra de la remigración.

«El debate lo ha perdido claramente Feijóo, porque la extrema derecha ha venido a hacer su juego y eso le vale para movilizar a los suyos. El bloque progresista ha salido vencedor», resume Giselle García Hípola.

Las fuentes consultadas por este medio coinciden al identificar «un debate inclinado» hacia el lado izquierdo de la balanza y hacen su pronóstico para el domingo: «Las elecciones pueden estar muy empatadas».