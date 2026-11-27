Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esa alianza de 32 países, encabezada por Estados Unidos

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país eslavo.

Rusia hace todo lo posible para impedir una escalada militar del conflicto en Ucrania, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país eslavo, María Zajárova.

«Nuestro país hace todo lo posible para evitarla la escalada, contener la actual fase del conflicto y tener en cuenta todas esas acciones y declaraciones en nuestra planificación, tanto en el ámbito militar como en otros», afirmó Zajárova ante la prensa.

La vocera calificó de escalada militar abierta el respaldo financiero y armamentístico que los países de Europa Occidental prestan a Kiev en detrimento de la resolución de sus propios problemas internos.

Rusia desarrolla desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, de acuerdo con el presidente, Vladimir Putin, son proteger a la población de Donbás de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esa alianza de 32 países, encabezada por Estados Unidos, e integrada por el Reino Unido, Canadá y la mayoría de los estados de la Unión Europea.