Fábrica de Tabaco de Perea, puntal del rubro en Yaguajay

La entidad elabora de 3 500 a 4 000 tabacos diarios, de acuerdo a los planes y tipos de puros que se realizan.

Enfocada en la fabricación y venta para la exportación y el consumo nacional, la Fábrica de Tabaco Torcido para la Exportación UEB Roberto Rodríguez Fernández, de Perea, enclavada en el municipio espirituano de Yaguajay, alcanzó favorables resultados económicos y productivos al cierre del 2025.

Según explicó a Escambray Onel Rodríguez Pulido, director de la referida entidad, las ventas, el torcido, las entregas en unidades físicas y en valores, así como las ventas minoristas se sobrecumplieron en el período, gracias al sentido de pertenencia de los 96 trabajadores del lugar.

“Vendimos cifras importantes de tabacos como parte de las ventas minoristas realizadas en diferentes comunidades del municipio. Aunque se prioriza la localidad de Perea, donde radica la fábrica, también hemos llevado las producciones a Venegas, Meneses, Yaguajay e incluso a Florencia, municipio de la hermana provincia de Ciego de Ávila”, agregó el directivo.

De igual forma ponderó la comercialización de producciones de las marcas más reconocidas del mundo, entre las que se encuentran Cohíba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Rey del Mundo, Bolívar, San Luis Rey, Quintero, entre otras. Asimismo, señaló que el centro elabora de 3 500 a 4 000 tabacos diarios en la galera, de acuerdo a los planes y tipos de puros que se realizan.

Rodríguez Pulido acotó que otro de los indicadores medibles de la institución resulta la correlación entre salario medio y productividad, el cual se comportó a un 95 por ciento. “No ha sido trabajar y vender a cualquier costo. Hemos tratado de controlar el gasto de materia prima y de otros recursos en pos de sostener la Resolución 87 que avala el salario de los trabajadores según los resultados alcanzados.

“El salario medio de la fábrica en el 2025 estuvo por los 21 600 pesos. Algunos trabajadores del grupo de regulación y control ganaron un poco menos, mas, los sujetos a pagos por resultados percibieron salarios altos”, aseguró el director de la Fábrica de Tabaco de Perea.

Por su parte, aclaró que, aunque la plantilla de la entidad está cubierta en su mayoría, solo el área del torcido puede asimilar otros cinco tabaqueros. Refirió, además, que los planes de producción previstos para este 2026 resultan exigentes, de ahí que cuenten con la fuerza de trabajo y la disposición para cumplirlos.

El funcionario precisó cómo la fábrica brinda atención a los trabajadores, sobre todo a aquellos con problemáticas personales y de vivienda, lo cual demuestra la proyección del centro en cuanto a la atención al hombre.

Por último, constató que para el año en curso la Fábrica de Tabaco Torcido para la Exportación UEB Roberto Rodríguez Fernández, de Perea, acogerá una remodelación capital, la cual posibilitará mejorar la infraestructura del sitio en aras de que continúe siendo puntal del rubro en el territorio.