Muere joven trombonista cubano en accidente masivo en Autopista Nacional (+fotos)

Un grave accidente de tránsito, clasificado como masivo, conmocionó este sábado la principal vía del país al registrar el fallecimiento de una persona y dejar 14 lesionados leves, todos integrantes de una agrupación musical que realizaba un viaje interprovincial.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 9:00 a.m. en el kilómetro 249 de la Autopista Nacional, a la altura de la provincia de Villa Clara. Un microbús de la marca Chapa, con placa W008980, el cual se dirigía desde La Habana hacia la provincia de Camagüey, sufrió una volcadura tras varias vueltas de campana, según el reporte preliminar de las autoridades.

De acuerdo con las primeras declaraciones del conductor del vehículo siniestrado, la causa directa del accidente fue haberse quedado dormido al volante, lo que provocó la pérdida total de control de la unidad. Inmediatamente después del impacto, se activó el protocolo del Sistema Integrado de Urgencias Médicas para la atención prehospitalaria y la evacuación de las víctimas.

Los afectados, todos miembros del grupo musical “Velito, el Bufón”, recibieron los primeros auxilios y evaluación clínica inicial en el Policlínico “Juan Bautista Contreras Foule” del municipio de Ranchuelo. Posteriormente, fueron trasladados de manera preventiva al Hospital Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro” en Santa Clara para continuar con la atención médica especializada y observación, reportándose todos en estado leve.

El teniente coronel Heriberto López Pérez de Prado, Jefe de la Unidad Provincial de Tránsito en Villa Clara, confirmó la categorización del hecho como accidente masivo, fundamentado en el número significativo de víctimas involucradas. Destacó, además, la rápida y coordinada intervención de los equipos de rescate y salvamento en el lugar.

Al sitio del suceso se hicieron presentes altas autoridades de la provincia, incluyendo al general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar; el coronel Orelvis Fernández Puig, al frente de la Jefatura Provincial del Ministerio del Interior (Minint); la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Susely Morfa González; y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas. Junto a funcionarios del municipio de Ranchuelo, supervisaron personalmente las labores de atención a las víctimas, secuestro del vehículo y limpieza de la vía, ejecutadas por fuerzas especializadas del Cuerpo de Bomberos, el Minint y Salud Pública.

Este trágico incidente pone nuevamente en el centro de la atención pública el serio desafío que representa la accidentalidad vial para el territorio villaclareño. Según los últimos reportes oficiales, la provincia cerró el año 2025 con un acumulado que superó los 500 accidentes de tránsito, cifra que representa un incremento de cerca de un centenar de siniestros en comparación con el mismo período del año anterior.

Las autoridades de Tránsito han identificado de manera reiterada que entre las principales causas generadoras de accidentes en la provincia se encuentran las distracciones al conducir —con énfasis en la fatiga y el sopor de los conductores—, el irrespeto al derecho de vía y las violaciones peatonales.

Villa Clara es señalada por los órganos nacionales como uno de los territorios con comportamiento más crítico en materia de seguridad vial, luego de aumentar en más de un tercio su tasa de accidentalidad durante el pasado año. Este panorama refuerza el llamado urgente de las autoridades a la prudencia, la responsabilidad y el estricto cumplimiento de las normas de tránsito por parte de todos los usuarios de la vía.

José Luis Reyes Luis.

Falleció el joven trombonista José Luis Reyes Luis

El Instituto Cubano de la Música indicó en una nota que “en la madrugada de este sábado 17 de septiembre de 2026, a la edad de 26 años, falleció en Villa Clara el joven músico cubano José Luis Reyes Luis, víctima de un lamentable accidente de tránsito”.

De acuerdo con la fuente, Jose Luis, trombonista de la agrupación de música urbana que lidera Velito el Bufón, viajaba a su natal Camagüey, junto a sus compañeros, para cumplir con una presentación artística.

“En el accidente, varios de los artistas resultaron lesionados y reciben atención médica en instituciones de salud de la provincia de Villa Clara.

“En nombre del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música y el Centro Nacional de Música Popular, lleguen a los familiares y amigos de Jorge Luis Reyes Luis nuestras más sentidas condolencias”, precisó el texto.