Hasta instituciones educativas de la ciudad del Yayabo llegaron los aires de la XXIV edición de la Jornada Nacional de la Poesía

Los poetas compartieron con el alumnado del Instituto Politécnico de Servicios Eliseo Reyes, de la ciudad del Yayabo. (Foto: Lisandra Gómez/ Escambray)

Con su laúd en ristre, el artemiseño Erwin Vichot sonorizó los versos que afloraron en las primeras horas de la XXXIV Jornada Nacional de la Poesía, con sede en Sancti Spíritus.

“Sembramos una semillita para cosechar mañana poetas”, sintetizó el artemiseño al indagar sobre qué le inspiró aceptar la invitación para compartir su arte en la urbe del Yayabo, donde ha recorrido varios escenarios improvisados.

Uno de ellos resultó el Instituto Politécnico de Servicios Eliseo Reyes, donde tanto él como el resto de los poetas invitados —Delsa López, a quien se le dedica la cita, Sayli Alba, Dalila León y el camagüeyano Alejandro Muñoz Aguilera— despertaron la atención de los presentes entre textos sugerentes y acordes conocidos.

“Siempre he estado vinculado con la música como acompañante, pero después de un tiempo también escribo. Tengo ya varios libros sobre el abrazo posible entre la poesía y las melodías”.

Tras ese primer diálogo con los públicos espirituanos y luego de varios años ausente de esta tierra, Erwin Vichot, considerado por el periódico El Ideal, de España, como el Jimmy Hendrix del laúd, compartió sus saberes sobre el pentagrama y el instrumento con estudiantes y profesores de la Escuela de Arte Ernesto Lecuona.

“Es una manera de incentivarlos. De una forma diferente se les explica que uno para llegar hasta aquí estuvo sentado en esos pupitres. Se estimulan y se les muestran otras formas de música que no es la clásica. Hay ausencia de nuestros cultores en los planes de estudio y nos corresponde a nosotros enseñárselos.

“En la Enseñanza Artística está el relevo y es responsabilidad nuestra transmitir lo que se sabe. No podemos morir con los conocimientos, hay que regalarlos, entregarlos para que evolucionen”.

Este miércoles el programa de la XXIV Jornada Nacional de la Poesía reserva su apartado teórico, así como la presentación de libros bajo el sello de la Editorial Ácana, de Camagüey.