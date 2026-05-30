La ciudad de los murales (+fotos)

El uso reiterado de los materiales de la construcción subraya el sentido de pertenencia de los artistas quienes, ante la imposibilidad de aplicar adecuadas técnicas muralísticas, prefirieron acudir a lo que abunda en la localidad

El villaclareño Heriberto Manero marcó un antes y un después en la muralística espirituana. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Cuando en 1997 Rita Longa visitó la ciudad de Sancti Spíritus en calidad de presidenta de la Codema, se quedó sorprendida con la cantidad de murales de calidad que poseía. Según el decir del periodista Enrique Ojito, quien le dedicara un artículo para la página digital del periódico Escambray en el 2018, “venía a poner las cartas sobre la mesa: la provincia semejaba una isla en tierra firme. En La Habana no se sabía nada o casi nada acerca de la creación en las Artes Plásticas nacida en este pedazo de Cuba; al parecer, las instituciones espirituanas responsabilizadas con ello practicaban el autonomismo cultural”. Fue ella quien comentaría, después de recorrer los distintos espacios urbanos, que Sancti Spíritus podría convertirse en la ciudad de los murales.

Tal afirmación fue tomada al pie de la letra poco tiempo después cuando el escritor Esbértido Rosendi Cancio asumió el Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Se desplegó la propaganda inicial para fomentar la idea, incluso elaboré un texto donde se resumía las bondades de tal proyecto. Una de las acciones promocionales más inmediatas fue la convocatoria de un evento nacional sobre muralismo. Pero el entusiasmo duró poco tiempo, porque como afirma Ojito “la sugerencia de la escultora cubana Rita Longa quedó presa de la desidia institucional con el paso del tiempo, y al final perdieron Sancti Spíritus y su gente”.

Con una increíble miopía política por parte de los decisores locales no se pudo identificar nacional e internacionalmente a la ciudad espirituana por sus murales como sí se reconocen a Matanzas, la ciudad de los puentes; Holguín, ciudad de los parques; o Las Tunas, como la ciudad de las esculturas. Se trataba de una propuesta de campaña de marketing identitaria que nunca ejecutó el Gobierno del territorio.

Por estos días se cumple el 80 aniversario del natalicio de Heriberto Manero Alfert (Sagua la Grande, 1946-La Habana, 1991), padre de ese gran movimiento muralístico espirituano. A él debemos recordar como el artista siempre entusiasta por desarrollar la cultura de la localidad a través de murales y pinturas de caballete que prácticamente donó al Gobierno provincial, cuando fuera invitado por las autoridades del momento a desplegar toda su energía artística en el territorio. Ante tan importante aniversario se puede intentar historiar por qué Sancti Spíritus merece el calificativo de ciudad de los murales.

Se sabe, por estudios de campo realizados, que Sancti Spíritus desarrolló durante el período colonial una fuerte tradición muralística en interiores de casas domésticas fundamentalmente. Como constante morfológica se reiteraban los motivos geométricos y elementos de la flora cubana. En la etapa republicana la tradición se fue extinguiendo hasta desaparecer. No es hasta la década del 80 que resurge en la ciudad; pero sin tener puntos de contacto con la tradición anterior cuyas técnicas al falso fresco y concomitantes privados inclinados a estereotipos morfológicos lo alejaba de las nuevas propuestas cognitivas y estéticas creadas en espacios públicos.

Al entrar a Sancti Spíritus, Heriberto Manero se encuentra con la ausencia de murales en espacios públicos. Durante aproximadamente dos años de estancia, emprende una intensa labor muralística. En breve tiempo se convirtió en excelente animador cultural. Despertaba la sensibilidad artística de quienes le rodeaban y creó un equipo de albañiles y técnicos de la construcción para emprender sus proyectos. Él creía firmemente que la persona, por muy sencilla que fuera, sin inclinaciones artísticas, podía despertársele el duende de la creación cuando se le comprometía a pie de obra. Sin interés personal, logró convencer a los principales funcionarios del órgano de Gobierno para emprender el rescate de espacios públicos necesitados de tratamiento artístico. Nunca solicitó remuneración económica por la inmensa labor que desplegó en contexto espirituano.

Como no conocía de la existencia de una tradición muralística espirituana fenecida con la república burguesa, el creador villaclareño ejecutó obras desde su propia experiencia personal acumulada durante una década. Con anterioridad había creado murales pictóricos en la Universidad Central de Las Villas, el vestíbulo del inmueble que ocupa la revista Bohemia, el INPUD y el tecnológico Andrés Voisín, ambos ubicados en la ciudad de Santa Clara.

La década del 80 fue propiciatoria para el desarrollo urbano de la ciudad luego de la nueva división político-administrativa que le otorga el rango de provincia a Sancti Spíritus. Ante las carencias de materiales de calidad que resistieran el intemperismo, Manero recurrió a una variante que nunca había aplicado en sus murales anteriores: el aprovechamiento de materiales de la construcción. Sin apenas sospecharlo abría una línea de trabajo que hasta el presente se mantiene como recurso técnico habitual en Sancti Spíritus. En esa década ejecuta sus cuatro murales en Sancti Spíritus: los dos de la entrada del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y los otros dos del Gobierno de la provincia. Los cuatro, de grandes dimensiones, conformarían diversos motivos de aves, hombres bocetados, estrellas fugases sobre fondos abstractos que le daban cierta dinámica al conjunto de elementos compositivos. Los colores planos contratantes enfatizan la agresividad de la propuesta.

Durante su estancia en Sancti Spíritus, llega también a la ciudad René Ávila, especialista del ICAIC en créditos de películas cubanas. Su breve estancia en la localidad le permite hacer dos murales en 1980: el de la Avenida de los Mártires, esquina a Santana; y el de la piscina del Motel Los Laureles, que años después ¡lo demuelen! cuando se produce una de las remodelaciones del centro turístico. En el primero Ávila recurre a las posibilidades compositivas que ofrecen las letras, las cuales magnifica siguiendo un orden lógico que le permite imprimir al mural cierto ritmo compositivo. Emplea morteros pigmentados y fuertemente texturados como fondo para subrayar los contornos de las letras las que delinea con ladrillos y lozas. La segunda obra de Ávila, con muchas más posibilidades expresivas, recreaba a unos bañistas en distintas posiciones acuáticas que apenas delineó para buscar la dinámica de los cuerpos en movimiento. El azul empleado con sus distintos matices permitió un perfecto equilibrio figura-fondo y estableció la correspondencia necesaria con el área de la piscina.

Jorge López Pérez, arquitecto devenido en muralista, se vincula al quehacer plástico por instancia de Heriberto Manero quien le manifiesta sus posibilidades como creador. El diálogo entre ambos le despierta el interés por la muralística. Como resultado de esos contactos surgen los primeros proyectos de rasgos figurativos: los murales interiores y exteriores del Centro de Información del Micons, en 1980. Otros murales posteriores prepararon a Jorge López para crear los más complejos ubicados en el Hotel Plaza, situado en el centro de la ciudad.

Contratado como especialista en ambientaciones para darle una nueva imagen al inmueble en proceso de restauración, se dedicó a estudiar los espacios interiores carentes de atractivo visual. De esas reflexiones surge el mural Ciudad (1993), emplazado en la planta baja al lado del Patio Bar y que —como él mismo afirma— está signado por su carácter instalacionista. El perceptor para apreciar la obra en toda su magnitud requiere penetrarla, hacerla suya desde dentro, como sucede con su segundo mural situado en la segunda planta con la denominación de Plazuela (1998). En ambos casos se incorporan elementos de la arquitectura cubana colonial: óculos, balcones, cornisa con ladrillos a sardinel, aleros y pavimentos empedrados. En Ciudad predomina la altura, alrededor de doce metros de puntal, lo cual requirió de un serio trabajo en perspectiva vertical por la estrechez del patio que hace las visuales en escorzo. En Plazuela, como lo indica su nombre, remeda uno de esos espacios públicos de agradable intimidad que poseen las ciudades coloniales.

Félix Madrigal Echemendía acumulaba más de dos décadas de experiencia en la proyección de obras monumentarias, en particular esculturas. Durante varios años, el artista se dedicó a diseñar murales con fuerte impronta escultórica. Sobre todo, trabajó los volúmenes, que permitía dotar de tridimensionalidad a sus creaciones, por lo general rostros, plantas y animales que se funden con el resto del conjunto. La técnica empleada le facilita conjugar materiales de la construcción junto con piezas de terracota que al ensamblarse sobre el paño de pared semejan estructuras de rompecabezas. La línea de trabajo de Madrigal no dejó de ser la del escultor que labora con el barro bizcochado. Cuando concluía el montaje de los distintos elementos recubría alguna de sus áreas con una pátina a base de aceites, esmaltes u óleo para camuflar las propiedades texturales del material utilizado.

Cuando José Perdomo García regresó a Sancti Spíritus recién graduado del Instituto Superior de Arte (ISA) en la especialidad de pintura, trajo consigo los aires renovadores de vanguardia que se respiraba en el alto centro docente de la capital. Luego de incursionar en la pintura de caballete, su principal línea de trabajo, propuso a la municipalidad un mural que donaría posteriormente. La obra, construida en 1990, constituye una ruptura con todo lo hecho anteriormente por los muralistas espirituanos con respecto al discurso visual empleado. El lugar seleccionado para el emplazamiento resulta sui géneris: a un lado de las márgenes del río Yayabo; del otro, la convergencia de dos calles empedradas; al frente, del antiguo restaurante Quinta de Santa Elena, hoy Casa-museo La Guayabera. De paso peatonal ignorado, el área adquirió protagonismo con la obra, especie de metáfora donde convergen culturas de diferentes magnitudes témpora-espacial en medio de una encrucijada contextualizada por la impronta urbana colonial. La micro localización se corresponde con la propuesta posmodernista del autor.

El otro mural proyectado por él y el escultor Julio Neira, en 1992, en la fachada exterior de la otrora Bolera de Sancti Spíritus posee colosales dimensiones y parte de un proyecto complejo por las soluciones estructurales y de diseño que tuvieron que enfrentar ambos creadores. La obra se cualifica por el movimiento, aspecto que los relaciona con los futuristas italianos en su afán por incorporar la dinámica de la sociedad contemporánea. La descomposición de los boliches que semejan la caída ante el impacto del bolo recuerda, como recurso expresivo, al cuadro Dinamismo de un perro con correa, creado por Giocomo Bella en 1912. Y para lograr el efecto de fuerzas contrarias en tensión, lograron un diseño moderno que combina lo figurativo con lo informalista tomando como referencia las especificidades del juego que incorpora las nociones de balanceo, ruptura de equilibrio, movimiento dinámico.

Un caso sui géneris en el ejercicio de la muralística espirituana es el del arquitecto Vladimir Osés, quien rompió con el uso de los materiales de la construcción y la tendencia figurativa para adentrarse en el mundo de nuevos materiales y conceptos propios de la abstracción. Son obras donde predominan las composiciones cargadas de tensiones de fuerza y composiciones estructuradas con espejos, aceros y azulejos que armonizan con el espacio cerrado del telepunto de Etecsa, ubicado en el bulevar espirituano. Hay, ante todo, sobriedad en el uso del color y la combinación de líneas quebradas que revelan una significativa austeridad compositiva como si se tratase de visualizar las curvas que deja la voz humana.

Uno de los murales ejecutados por el entonces joven graduado de la ENA Julio Neira Milián posee características morfológicas un tanto a lo Gaudí lo cual constituyó una visión novedosa dentro del conjunto muralístico espirituano, pero sin dejar de emplear los mismos materiales de la construcción de los demás artistas. Emplazado en un área importante de la ciudad, Carretera Central esquina a Sobral, el artista modela la obra sobre un sistema de volutas —semejando caracoles— y signos arborescentes montados en paños de pared superpuestos y con predominio de lo planimétrico.

Como resultado del intercambio cultural entre Cuba e Italia llegaron de la Academia de Arte de Ravenna en el 2010 un grupo de estudiantes quienes construyeron al frente de la sede universitaria José Martí de Sancti Spíritus un mural alegórico que titularon La poderosa, en evidente alusión a la moto que utilizara el Che en su recorrido por América del Sur. Los jóvenes emplearon la técnica del mosaico bizantino con grey cerámica y pintura, lo cual resultó una novedad en el ámbito espirituano. Con un mínimo de recursos expresivos plasmaron el movimiento de la moto al dejar una estela en forma de bandera cubana.

En una de las márgenes del río Yayabo, se ejecutaría el proyecto Utopía, un paso adelante, realizado para conmemorar el medio milenio de la ciudad de Sancti Spíritus. Participarían creadores alemanes y espirituanos quienes crearon tres murales sobre las tapias de los patios exteriores que colindan con el río. Por la parte alemana estuvieron Rolf Büttner, Uwe Schwarz, Francisco Rafael Gámez, el pintor gráfico Christian Rug y la ceramista Julia Naether, por la espirituana formaron parte del equipo Mario Félix Bernal, Hermes Entenza, Arián Dartayet, Alexander Hernández Chang, Ángel Luis Méndez Montaigne, Luis García Hourrutiner, Alián Martínez y Julio Neira, entre otros creadores afiliados a la Uneac y jóvenes egresados de la posteriormente clausurada Academia Oscar Fernández Morera, de Trinidad. Por vez primera se utilizaron pigmentos de pintura especial anticorrosiva, lo cual permitió crear, bajo diversas tendencias estéticas, una narrativa que refleja el mundo de hoy tan amenazado por los conflictos armados y la inequidad de los pueblos que abogan por la paz y la armonía entre las naciones. En la actualidad requiere de urgente restauración ante los embates del fuerte intemperismo.

Como se puede apreciar, la muralística espirituana posee rasgos muy particulares al no responder a un movimiento o tendencia homogénea ideo-estética que la cualifique. Más bien se trata de pulsaciones intermitentes provocadas por un grupo de artistas de la plástica de diferentes promociones que se suman al auge constructivo de la ciudad que en las últimas dos décadas del siglo XX y principio del XXI dinamizaron sus estructuras urbanísticas e inmobiliarias. A partir de experiencias personales y gustos diferenciados, se ha logrado tejer un entramado de murales dispersos por la ciudad rompiendo todo esquema lógico de emplazamiento.

El uso reiterado de los materiales de la construcción subraya el sentido de pertenencia de los artistas quienes, ante la imposibilidad de aplicar adecuadas técnicas muralísticas, prefirieron acudir a lo que abunda en la localidad. Sancti Spíritus posee, desde el período colonial, una industria local de materiales de la construcción elaborados esencialmente con barro, fundamento de su sistema constructivo. ¿Algún día podrá entonces proclamarse oficialmente por las autoridades competentes a Sancti Spíritus como Ciudad de los Murales y así rendirle tributo a su precursor, el artista Heriberto Manero Alfert?