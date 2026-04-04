Felicita Presidente cubano a la OPJM y la UJC en sus nuevos aniversarios (+post)

Miguel díaz-Canel celebró este 4 de abril los aniversarios 65 de la OPJM y 64 de la UJC

Agencia Cubana de Noticias

4 abril, 2026 - 12:21pm

En toda Cuba se realizan diversas actividades en saludo a la fecha del 4 de abril. (Foto: ACN)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, celebró hoy los aniversarios 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), y destacó la alta responsabilidad de estas organizaciones con el futuro de la Patria.

   A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: «Les corresponde canalizar, creativamente, el talento, la energía y el entusiasmo natural de la niñez, la adolescencia y la juventud en ambientes sanos, libres de violencia, enajenación y drogas. No olvidemos a Mella: ‘Todo tiempo futuro tiene que ser mejor’. ¡Felices aniversarios!»

“Celebramos hoy 65 años de la Organización de los Pioneros José Martí y 64 de la @UJCdeCuba. Es muy alta la responsabilidad de esas organizaciones con el futuro de la Patria. Les corresponde canalizar, creativamente, el talento, la energía y el entusiasmo natural de la niñez, la adolescencia y la juventud en ambientes sanos, libres de violencia, enajenación y drogas. No olvidemos a Mella: «Todo tiempo futuro tiene que ser mejor». ¡Felices aniversarios!

   Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, felicitó en la misma red social a los miembros de ambas organizaciones y afirmó que “en ellos está el futuro de la Patria, la Revolución y el Socialismo».

   Asimismo, el Canciller envió «un caluroso abrazo a los miembros de la UJC en el Minrex y la Universidad de Relaciones Internacionales  por su activismo, compromiso y liderazgo en las tareas principales de la juventud cubana».

   “Felicitamos a los miembros de la @OPJMCuba y @UJCdeCuba, en ocasión de cumplirse 65 y 64 años, respectivamente, de la fundación de ambas organizaciones. En ellos está el futuro de la Patria, la Revolución y el Socialismo. Un caluroso abrazo a los miembros de @UjcMinrex y @IsriUjc, por su activismo, compromiso y liderazgo en las tareas principales de la juventud cubana. #OPJM65”

   La OPJM fue fundada el 4 de abril de 1961 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como organización que agrupa a los niños y adolescentes cubanos, mientras que la UJC, creada el 4 de abril de 1962, es la vanguardia política de la juventud cubana. 

   Ambas organizaciones han sido definidas como garantías de la continuidad del proceso revolucionario cubano, y en los últimos días han desarrollado múltiples actividades en todo el país, incluyendo la Parada Juvenil Antimperialista «Aquí, con Fidel» y labores productivas en sectores estratégicos como la agricultura.

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