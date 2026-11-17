El 17 de noviembre se recuerda los hechos ocurridos en las universidades checas que fueron asaltadas por los nazis en 1939

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy a los estudiantes cubanos, a propósito de la celebración del Día Internacional del Estudiante.

Como siempre les pido, estudien con pasión, sean inconformes, defiendan la innovación y súmense a las soluciones que necesita Cuba, expresó Díaz-Canel Bermúdez en su cuenta en la red social X.

El jefe de Estado extendió un reconocimiento al tremendo esfuerzo que hacen los estudiantes para no detener sus sueños frente al genocida bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos a Cuba.

En la misma red social, la Asamblea Nacional del Poder Popular citó un mensaje de su presidente, Esteban Lazo Hernández, quien resaltó el papel de vanguardia del estudiantado en la historia de la patria.

Han sido protagonistas en el aporte a las principales tareas del país, escribió el también miembro del Buró Político y presidente del Consejo de Estado.

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, envió un abrazo y felicitaciones a los estudiantes, y citó una frase del líder de la Revolución Fidel Castro: “Esta Revolución es la Revolución de nuestro pueblo; es la Revolución de nuestros jóvenes; es la Revolución de nuestros estudiantes. Juntos la hicimos. Juntos la defendemos».

Rememoró el discurso pronunciado por el Comandante en Jefe en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, hace 21 años, que calificó de aldabonazo para todos los tiempos, y recordó que Fidel se hizo revolucionario en la Colina Universitaria.

Sigue resonando su palabra encendida y su llamado a combatir las ineficiencias, la corrupción y las desviaciones, acentuó el dirigente cubano al referirse al llamado de Fidel ante la posibilidad de revertir el proceso revolucionario de no enfrentarse con seriedad los problemas internos del país.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, también aludió al discurso y retomó uno de los conceptos expresados al señalar que sin valores éticos no pueden existir valores revolucionarios.

Reconoció en los estudiantes el esfuerzo que realizan junto a sus profesores para enfrentar las políticas de cerco imperial a Cuba y les pidió no dejar frustrar su superación por el bloqueo estadounidense y que puedan vencer hasta obtener sus títulos profesionales.

Las felicitaciones se hicieron extensivas por parte del Ministerio de Educación y el de Educación Superior con alusión a la efeméride y resaltando la hidalguía de los estudiantes cubanos frente a la complejidad del momento que vive Cuba.

Cada año, el 17 de noviembre se recuerda los hechos ocurridos en las universidades checas que fueron asaltadas por los nazis en 1939, que asesinaron alumnos y a los sobrevivientes los llevaron a campos de concentración.