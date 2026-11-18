Una representación del pueblo de Taguasco honró la memoria de Serafín Sánchez en el aniversario 130 de su caída en combate

Una ofrenda floral en nombre del pueblo espirituano fue colocada en el monumento. (Fotos: Adriana Alfonso/ Escambray)

Una ofrenda floral en nombre del pueblo espirituano fue colocada en el Monumento Nacional que perpetúa la memoria del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia en el Paso de Las Damas, Taguasco, lugar donde cayó en combate el 18 de noviembre, 130 años atrás.

Jóvenes estudiantes de escuelas aledañas dramatizaron momentos importantes de la vida del prócer espirituano, quien fue considerado por José Martí como su queridísimo hermano.

Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus, y Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia, participaron en el homenaje al más ilustre de los guerreros espirituanos.

Al finalizar el encuentro las autoridades compartieron con los presentes algunas pinceladas sobre el héroe y la importancia de conocer y defender su máxima de seguir la marcha.

Según el doctor en Ciencias Virgilio Companioni, historiador taguasquense, Serafín Sánchez fue un excelente estratega militar y ser humano con el que la provincia aún tiene muchas deudas.

Serafín Sánchez Valdivia nació en Sancti Spíritus el 2 de julio de 1846. Aunque estudió agrimensura y ejerció como maestro auxiliar, su vocación independentista lo llevó a levantarse en armas el 6 de febrero de 1869, al frente de 45 hombres en la finca Los Hondones.

Durante la Guerra de los Diez Años participó en más de 120 combates, lo que le permitió ascender desde teniente hasta Mayor General, y llegó a servir bajo las órdenes de Ignacio Agramonte y Máximo Gómez, quienes apreciaron su disciplina y arrojo.

Tras el Pacto del Zanjón, Serafín Sánchez mantuvo una postura de rechazo absoluto a la rendición y plasmó sus razones en la Protesta de Jarao. En el exilio se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de José Martí para organizar la Guerra Necesaria: fue enviado a la Florida para sentar las bases del Partido Revolucionario Cubano, y entre 1891 y 1895 Martí le escribió más de 134 cartas y telegramas, lo que lo convirtió en el segundo hombre a quien más le escribió el Apóstol.

Regresó a Cuba en julio de 1895 y, ya en la manigua, participó en la invasión a Occidente junto a Antonio Maceo, quien lo propuso como Inspector General del Ejército Libertador.

El 18 de noviembre de 1896, en el Paso de Las Damas, a orillas del río Zaza, Serafín Sánchez libró su último combate al frente de una tropa inferior a 800 hombres, enfrentando a unos 2 600 efectivos españoles al mando del coronel Armiñán.

La acción se prolongó durante horas y, ante la escasez de parque y la evidente desventaja numérica, el Mayor General dispuso la retirada ordenada de sus fuerzas.

Mientras dirigía personalmente el repliegue, pasadas las cinco de la tarde, se volvió para observar el movimiento enemigo y en ese instante un proyectil de máuser lo atravesó desde el hombro derecho hasta el izquierdo, hiriéndolo de muerte.

Aún montado, tuvo fuerzas para exclamar: «¡Me han matado! Eso no es nada. ¡Siga la marcha!». Los mambises, conmocionados, lanzaron una carga furiosa que obligó al enemigo a replegarse, y ya de noche, bajo el mando del General Francisco Carrillo, abandonaron el campo de batalla llevando consigo el cuerpo de Serafín para rendirle los máximos honores militares.